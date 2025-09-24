جنگ پولادمردان ایران روی تخته جهانی/ جدال کیانوش رستمی با ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان از ۱۰ مهرماه به میزبانی فورده نروژ برگزار خواهد شد. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با ترکیب کامل عبدالله بیرانوند (دسته ۷۹ کیلوگرم) ایلیا صالحی‌پور (دسته ۸۸ کیلوگرم) علی عالی‌پور (دسته ۹۴ کیلوگرم) علیرضا معینی (دسته ۹۴ کیلوگرم) علیرضا نصیری (دسته ۱۱۰ کیلوگرم) ابوالفضل زارع (دسته ۱۱۰ کیلوگرم) علی داودی (دسته ۱۱۰+ کیلوگرم) آیت شریفی (دسته ۱۱۰+ کیلوگرم) در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

در این مسابقات ۲۵۵ وزنه‌بردار از ۷۹ کشور حضور پیدا خواهند کرد که تیم ایران با هدایت بهداد سلیمی با ترکیب کامل ۸ نفره در این مسابقات روی تخته خواهد رفت. فدراسیون جهانی لیست نهایی وزنه‌برداران به همراه رکورد ورودی آن‌ها را منتشر کرده است که از میان وزنه‌برداران ایران، عبدالله بیرانوند و ابوالفضل زارع در گروه Bوزنه می‌زنند و ۶ نفر دیگر در گروه A روی تخته می‌روند.

لیست نهایی و رکورد ورودی وزنه‌برداران به شرح زیر است:

گروه B در دسته ۷۹ کیلوگرم:

عبدالله بیرانوند با رکورد ورودی ۳۴۵ کیلوگرم

گروه A دسته ۸۸ کیلوگرم:

ایلیا صالحی با رکورد ورودی ۳۶۵ کیلوگرم

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم:

علی عالی پور با رکورد ورودی ۳۹۰ کیلوگرم

علیرضا معینی با رکورد ورودی ۳۸۵ کیلوگرم

کیانوش رستمی دارنده مدال طلای المپیک ریو که قرار است امسال در مسابقات جهانی برای کشور کوزوو روی تخته برود که رکورد ورودی او ۳۹۰ کیلوگرم است.

در این دسته وزنی کارلوس ناسار بلغارستانی با رکورد ورودی ۳۹۰ کیلوگرم در این مسابقات حضور خواهد داشت.

با توجه به رکورد ورودی مشابه نماینده ایران با دیگر مدعیان این وزن، بدون شک رقابت در این دسته وزنی بسیار نزدیک به هم خواهد بود.

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم:

علیرضا نصیری با رکورد ورودی ۴۱۵ کیلوگرم در این مسابقات حضور خواهد داشت.

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم:

ابوالفضل زارع با رکورد ورودی ۳۹۰ کیلوگرم در این مسابقات حضور خواهد داشت.

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم:

علی داوودی با رکورد ۴۴۰ کیلوگرم و آیت شریفی با رکورد ۴۳۰ کیلوگرم در این مسابقات حضور خواهند داشت.

در دسته فوق سنگین بیشترین رکورد ورودی المپیک را لالایان از ارمنستان (نایب قهرمان المپیک پاریس و قهرمان جهان) و گور میناسیان از بحرین (نایب قهرمان المپیک ریو، دارنده برنز المپیک پاریس و دارنده دو نقره و دو برنز جهان) هر کدام با ۴۶۰ کیلوگرم ثبت کردند.

برنامه رقابت وزنه‌برداران ایران به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت ایران است.)

دوشنبه ۱۴ مهر

گروه B دسته ۷۹ کیلوگرم: عبدالله بیرانوند از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

سه شنبه ۱۵ مهر

گروه Aدسته ۸۸ کیلوگرم: ایلیا صالحی‌پور از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه

پنجشنبه ۱۷ مهر

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: علی عالی‌پور و علیرضا معینی از ساعت ۲۱

جمعه ۱۸ مهر

گروه B دسته ۱۱۰ کیلوگرم: ابوالفضل زارع از ساعت ۱۶

گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم: علیرضا نصیری از ساعت ۲۱

شنبه ۱۹ مهر

گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم: علی داودی و آیت شریفی از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه