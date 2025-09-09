علی داوودی:ذهن و جسمم آماده قهرمانی جهان است؛قراردادم به میلیارد نرسید

علی داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ثبت رکورد ۲۰۵ یکضرب، ۲۵۶ دوضرب و مجموع ۴۶۱ کیلوگرم در لیگ برتر و رکوردگیری تیم ملی گفت: خدا را شکر رکوردگیری خوب بود و عملکرد قابل قبولی داشتم. از بعد از مسابقات جهانی بحرین سال گذشته از ناحیه شانه آسیب دیدگی داشتم و الان خدا را شکر رو به بهبود هستم. تا مسابقات جهانی تقریباً ۲۵ روز دیگر زمان باقی مانده و امیدوارم تا آن زمان به لحاظ بدنی به آمادگی کاملی رسیده باشم و رکوردهایم را ارتقا دهم و با فرم بدنی ایده آل در مسابقات حضور پیدا کنم.
نایب قهرمان المپیک در پاسخ به این سوال که آیا نگران این نیست که آسیبدیدگی شانهاش ممکن است در آستانه قهرمانی جهان یا روز مسابقه برایش مشکل ساز شود؟ عنوان کرد: من چندین ماه است که درگیر آسیب دیدگی از ناحیه شانه هستم و مراحل درمانی را کاملاً طی کردم و بیشتر از این نمیتوانم مراعات کنم. به هر حال آسیب دیدگی جزئی از ورزش است و من هم مدت زمان طولانی است که درگیر آن هستم. تقریباً هشت ماه است و بیشتر از این نمیتوانستم مراعات کنم.
داوودی گفت: خدا را شکر در مسابقات لیگ هم خوب وزنه زدم و بعید میدانم در مسابقات جهانی هم مشکلی پیش بیاید. البته الان هم تحت نظر پزشکهای فیزیوتراپ و متخصص هستم تا بدون مشکل راهی مسابقات جهانی شوم. من قبل از مسابقات جهانی آسیب دیدگیام پیش آمد و رفته رفته دردم شدید شد ولی الان خدا را شکر مدتهاست تحت درمان هستم و شرایط بهتری دارم. به هر حال ورزش با آسیب دیدگی همراه است. الان دیگر زمان مراعات کردن نیست، به مسابقات جهانی نزدیک شدیم و باید با تمام توان بجنگیم تا نتیجه قابل قبولی بگیریم.
وی در مورد رویارویی با حریفانش در مسابقات قهرمانی جهان گفت: با خداحافظی تالاخادزه وزنهها به سطح معقول برگشته است، البته وزنه بردارانی که الان رقیب ما هستند، هم خیلی خوب هستند و حریفان جدی ما محسوب میشوند. بدون شک رقابت جذابی با آنها خواهیم داشت.
داودی در مورد اینکه عنوان قویترین مرد جهان چقدر به او نزدیک است، گفت: فکر میکنم این بار فرصت مناسبتری است تا به عنوان قویترین مرد جهان برسم. البته وزنهبردار ارمنستانی حریف قدرتمند ماست اما در مسابقات، حرکت دوضرب تعیین کننده است ولی بیشتر از همیشه آماده هستم و امیدوارم که عملکرد خیلی خوبی در این مسابقات داشته باشم. مسابقات قهرمانی جهان همیشه سنگین بوده است. ذهن و جسمم از همه لحاظ برای زدن وزنه خوب آماده است. آمادهام بدون حرف و حدیث بروم و وزنهبردار ارمنی را شکست دهم.
وی در مورد سطح کیفی مسابقات لیگ عنوان کرد: مسابقات لیگ هم خوب بود و سطح کیفی رقابتها نسبت به سالهای گذشته متفاوتتر بود، با توجه به اینکه رکوردگیری تیم ملی هم محسوب میشد، سطح رقابتها بالا بود و وزنههای خیلی خوبی بالای سر بردند. من هم در یک ضرب و دوضرب خیلی خوب کار کردم و توانستم بدون خطا کار کنم. امسال نسبت به سالهای گذشته اوضاع لیگ بهتر بود.
ملیپوش وزنهبرداری بااشاره به پایین بودن قراردادها در لیگ وزنهبرداری عنوان کرد: امسال بیشترین قراراداد را در لیگ من بستم که البته مبلغ آن به میلیارد نرسیده است. البته ما سه مسابقه داریم ولی واقعاً زحمت و رنجی که ورزش ما دارد، خیلی بیشتر از سایر رشتههاست. ضمن اینکه لیگ وزنهبرداری هم جذابیت زیادی دارد و اصلاً حوصله سر بر نیست. امیدوارم از سال آینده هم تعداد تیمها افزایش پیدا کند و هم شرایط مالی و بودجهای بهتر داشته باشند. بعد از یک مسابقه وزنهبرداری تقریباً یک تا دو ماه طول میکشد تا بدنمان برگردد.
داوودی در پاسخ به این سوال که حضور بهداد سلیمی به عنوان قهرمان دسته فوق سنگین به عنوان سرمربی چقدر تأثیرگذار بوده است، گفت: ما تقریباً از بهمن ماه با بهداد سلیمی کار را شروع کردیم و شرایط تمرینی خیلی خوبی هم داشتیم. هر زمان هم نکتهای وجود داشت با توجه به اینکه او خودش هم در دسته فوق سنگین وزنه زده و اشراف کاملتری نسبت به بقیه اوزان دارد، به ما خیلی کمک کرد. در مشکلات تکنیکی که به خصوص در یک ضرب داشتم خیلی به من کمک کرد و خدا را شکر الان به حداقل رسیده است.
