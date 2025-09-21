به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون میزان پاداش مدال آوران ایران در رقابت های جهانی ۲۰۲۵ بزرگسالان تصویب شد.

با تصویب هیئت رئیسه مدال طلای مجموع یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به همراه ۴۰ میلیون تومان اضافه بر حقوق گذشته تا جهانی سال بعد، نقره مجموع ۶۰۰ میلیون تومان به همراه ۲۰ میلیون تومان اضافه بر حقوق گذشته تا جهانی بعد و برنز مجموع ۴۰۰ میلیون تومان به همراه ۱۵ میلیون تومان اضافه بر حقوق گذشته تا جهانی بعد پرداخت خواهد شد.

نفراتی که بتوانند رکورد جهان را جابه جا کنند ۵۰ درصد پاداش طلای مجموع را دریافت می کنند. به تک مدال ها نیز ۵۰ درصد پاداش مجموع آن مدال پرداخت می شود.

وزنه بردارانی که موفق به کسب مدال نشوند اما جایگاه و امتیاز کسب شده آن ها در رده بندی تیمی تاثیرگذار باشد پاداش دریافت می کنند.