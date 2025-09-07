به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آلودگی باشگاه پوریای ولی اندیمشک باعث شده تعدادی از کشتی گیران این شهر به بیماری پوستی مبتلا شوند. ابراهیم مهربان سخنگوی فدراسیون کشتی در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به این موضوع گفت: فدراسیون کشتی به عنوان متولی اصلی ورزش کشتی پیگیر این موضوع است. اخبار مختلفی از سراسر کشور در مورد کشتی به گوش ما می‌رسد اما همانطور که می‌دانید فدراسیون کشتی درگیر خیلی از مسائل از جمله اعزام کشتی‌گیران و اردوهای تیم ملی است.

وی گفت: این موضوع به گوش ما رسیده بود و قطعاً پیگیری هم خواهیم کرد. این موضوع قطعاً اهمیت زیادی برای ما دارد، ما این موضوع را از هیئت استان خوزستان هم پیگیری کردیم. باید مسائل بهداشتی در باشگاه‌های رعایت شود، فقط هم مختص به شهرستان اندیمشک یا استان خوزستان نیست. در همه استان‌ها و شهرستان‌ها رعایت اصول بهداشتی باید در اولویت باشد. ما در حال حاضر بهترین کمپ تیم‌های ملی را در اختیار داریم و در چند سال گذشته بیش از ۷۰۰ خانه کشتی به بهره‌برداری رسیده است.

سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: مجهزترین سالن‌ها را در خانه‌های کشتی داریم و حتماً باید به رعایت بهداشت در باشگاه‌ها هم توجه کنیم که این موضوع مدنظر ما هم هست. من این قول را به خانواده‌های کشتی‌گیران خواهم داد که در اسرع وقت این نگرانی در شهرستان اندیمشک و استان خوزستان برطرف خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کشتی‌گیرانی که مبتلا به این بیماری پوستی شدند آیا از نظر مالی مورد حمایت فدراسیون هستند یا خیر گفت: طبیعتاً عزیزانی که ورزش و به خصوص کشتی انجام می‌دهد تحت پوشش بیمه ورزشکاران هستند و حتماً این موضوع پیگیری خواهد شد.

مهربان گفت: علی رغم اینکه قانون وظایف ساخت و ساز را برای فدراسیون تبین نکرده اما این موضوع چون ارتباط مستقیم با سلامت نونهالان و نوجوانان دارد این موضوع به صورت جدی پیگیر خواهد شد.