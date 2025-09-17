اسامی وزنه برداران ایران برای رقابت های جهانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون وزنه برداری اعلام کرد: با توجه به اینکه تیم های حاضر در رقابت های جهانی باید لیست نهایی خود را برای حضور در این مسابقات اعلام کنند کادر فنی تیم ملی لیست نهایی ایران را برای رقابت های جهانی اعلام کرد.

با نظر بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی و تایید کمیته فنی تیم ملی با ۸ ملی پوش راهی نروژ خواهد شد.

لیست نهایی تیم ملی برای رقابت های جهانی ۲۰۲۵:

۱. عبدالله بیرانوند (دسته ۷۹ کیلوگرم)

۲. ایلیا صالحی پور (دسته ۸۸ کیلوگرم)

۳. علی عالی پور (دسته ۹۴ کیلوگرم)

۴. علیرضا معینی (دسته ۹۴ کیلوگرم)

۵. علیرضا نصیری (دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۶. ابوالفضل زارع (دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۷. علی داودی (دسته ۱۱۰+ کیلوگرم)

۸. آیت شریفی (دسته ۱۱۰+ کیلوگرم)

رقابت های جهانی ۲۰۲۵ از ۱۰ مهر به میزبانی فورده نروژ آغاز می شود.