به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جهانی وزنه‌برداری ۲۰۲۵ دو روز دیگر به میزبانی شهر فورده نروژ آغاز خواهد شد؛ رویدادی که نه تنها سرنوشت مدال‌های جهانی، بلکه مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را نیز روشن‌تر می‌کند.

در این آوردگاه بزرگ ۵۰۵ وزنه‌بردار از سراسر جهان برای کسب مدال و ثبت رکوردهای تازه روی تخته می‌روند. ایران نیز با ترکیبی متشکل از هشت ملی‌پوش و با هدایت بهداد سلیمی آماده است تا برای بازگشت به قله وزنه‌برداری جهان بجنگد.

حضور پرقدرت ایران با ترکیب ۸ نفره

پولادمردان ایران در هشت دسته وزنی به مصاف رقبای خود می‌روند. عبدالله بیرانوند در دسته ۷۹ کیلوگرم، ایلیا صالحی‌پور در ۸۸ کیلوگرم، علی عالی‌پور و علیرضا معینی در ۹۴ کیلوگرم، علیرضا نصیری و ابوالفضل زارع در ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی و آیت شریفی در فوق‌سنگین ترکیب تیم ایران را تشکیل می‌دهند.

تقابل کیانوش رستمی با دو نماینده کشورش

یکی از هیجان‌انگیزترین رقابت‌ها برای ایران دسته ۹۴ کیلوگرم است؛ جایی که عالی‌پور و معینی مقابل بزرگان جهان قرار می‌گیرند. در این وزن کیانوش رستمی قهرمان المپیک ریو حالا با پرچم کوزوو روی تخته خواهد رفت.

رستمی یکی از پرافتخارترین وزنه‌برداران تاریخ ایران است که با یک مدال طلای المپیک ریو ۲۰۱۶، یک نقره المپیک لندن ۲۰۱۲، دو طلای جهانی و یک نقره جهان کارنامه‌ای درخشان از خود بر جای گذاشته است. آخرین قهرمانی جهانی او در سال ۲۰۱۴ رقم خورد؛ جایی که با رکورد ۱۷۸ کیلوگرم در یک‌ضرب، ۲۱۳ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۳۹۱ کیلوگرم در دسته ۸۵ کیلوگرم قهرمان جهان شد.

اما رستمی در سال‌های اخیر سرنوشت عجیبی را برای خود رقم زد. او که زمانی پرچم ایران را در بزرگ‌ترین میادین دنیا به اهتزاز درآورده بود و با ایران به جایگاه جهانی رسید، تصمیم گرفته با پرچم کوزوو روی تخته برود. تصمیمی که باعث می‌شود یکی از پرافتخارترین قهرمانان ایران این‌بار برابر دو نماینده تیم ملی کشورش رقابت کند. کارلوس ناسار بلغاری و فارس الباخ قطری دیگر مدعیان جدی مدال در این دسته وزنی هستند.

امید ایران در دسته‌های سنگین

در دسته ۱۱۰ کیلوگرم، علیرضا نصیری ماموریت دشواری در برابر دو ستاره ازبکستان، روسلان نورالدینوف و اکبر ژورائف، دارد؛ قهرمانانی که سابقه مدال طلا در المپیک را یدک می‌کشند.

اما در دسته فوق‌سنگین چشم‌ها به علی داودی و آیت شریفی دوخته شده است. آن‌ها باید با لالایان ارمنی و گور میناسیان بحرینی برای مدال طلا رقابت کنند؛ دسته‌ای که سال‌ها زیر سایه تالاخادزه گرجستانی بوده و حالا تشنه قهرمان تازه است. با توجه به رکورد ورودی دو نماینده ایران، شانس برای رسیدن به مدال‌های خوش رنگ بالاست‌.

ملی‌پوشان ایران از چهاردهم مهر رسماً کار خود را آغاز می‌کنند. بیرانوند نخستین نماینده خواهد بود و سپس در روزهای بعد صالحی‌پور، عالی‌پور و معینی، نصیری و زارع و در نهایت داودی و شریفی روی تخته می‌روند. زمان‌بندی مسابقات به‌گونه‌ای است که طی یک هفته، سرنوشت ایران در اوزان مختلف رقم خواهد خورد.

پایان انتظار یا ادامه حسرت

آخرین بار تیم ملی وزنه‌برداری ایران در سال ۲۰۱۷ عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد و حالا پس از هشت سال ناکامی، ملی‌پوشان کشورمان با انگیزه‌ای دوچندان پا به میدان خواهند گذاشت. مسابقات جهانی نروژ می‌تواند سکوی بازگشت ایران به دوران طلایی وزنه‌برداری باشد؛ جایی که پولادمردان ایرانی بار دیگر نام خود را در تاریخ وزنه‌برداری جهان ماندگار خواهند کرد.