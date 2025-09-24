افت جزئی قیمت جهانی طلا پس از رکورد تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت هر اونس طلا در معاملات نقدی روز چهارشنبه با ۰.۰۱ درصد کاهش به ۳۷۶۳ دلار و ۶۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامیکس نیویورک نیز ۰.۵۶ درصد افت کرد و در سطح ۳۷۹۴ دلار و ۵۰ سنت قرار گرفت.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، سهشنبه شب در سخنرانی خود تأکید کرد که بانک مرکزی باید در تصمیمات آتی نرخ بهره، توازن بین خطر تورم بالا و ضعف بازار کار را حفظ کند. این موضعگیری محتاطانه نشانه روشنی از زمان و شدت کاهش بعدی نرخ بهره ارائه نکرد.
تحلیلگران بازار معتقدند طلا در شرایط فعلی تحت فشار شاخصهای فنی قرار دارد، بهویژه شاخص قدرت نسبی (RSI) که با عدد ۷۸ نشاندهنده وضعیت اشباع خرید است. در نتیجه، بسیاری از سرمایهگذاران اقدام به تعیین حد سود کردهاند. با این حال، پیشبینیها حاکی از کاهش محدود قیمت در کوتاهمدت و چشمانداز مثبت در میانمدت است.
گزارش نرخ بیکاری آمریکا و شاخص هزینهکرد مصرف شخصی که قرار است این هفته منتشر شود، میتواند سرنخهای تازهای درباره مسیر سیاستهای پولی فدرال رزرو ارائه دهد. در حال حاضر، بازارها ۹۳ درصد احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در ماه اکتبر و ۷۷ درصد احتمال کاهش مشابه در ماه دسامبر را پیشبینی میکنند.
در تحولات بینالمللی، ناتو روز سهشنبه هشدار داد که برای دفاع از خود از تمامی ابزارهای نظامی و غیرنظامی استفاده خواهد کرد. همچنین، دونالد ترامپ با ادعای امکان بازپسگیری کامل اراضی اشغالشده اوکراین توسط این کشور، لحن خود را تغییر داده است.
در معاملات سایر فلزات گرانبها، نقره با افت ۰.۵۰ درصدی به ۴۴ دلار و ۳۹ سنت رسید و پلاتین با رشد ۰.۵۵ درصدی در سطح ۱۴۸۵ دلار و ۴۴ سنت معامله شد.
طلا در هفتههای اخیر تحتتأثیر انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و نگرانیهای ژئوپلیتیکی رشد چشمگیری داشته و روز سهشنبه به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده بود. اظهارات مقامات پولی آمریکا و دادههای اقتصادی کلیدی، مسیر آینده این فلز گرانبها را مشخص میکند.
