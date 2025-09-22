رکوردشکنی تاریخی طلا؛ اونس در آستانه ۳۷۰۰ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه به یک رکورد جدید رسیده است. سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی مقامات فدرال رزرو آمریکا و اطلاعات تورم این کشور در این هفته هستند. بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخ بهره را پایین آورد و از احتمال کاهش بیشتر آن خبر داد.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۸ درصد افزایش به ۳۶۹۲ دلار و ۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک‌افزایش ۰.۵۸ درصدی به ۳۷۲۷ دلار و ۳۰ سنت رسیده است.

تحلیلگران عقیده دارند اگر اطلاعات اقتصادی آمریکا در این هفته از گزارش‌های خوش‌بینانه فدرال رزرو حمایت کند، قیمت طلا تا مرز ۳۷۰۰ دلار بالا می‌رود.

بازارها در حال حاضر بر گزارش شاخص قیمت هزینه‌کرد مصرف فردی در آمریکا تمرکز کرده‌اند که شاخص مورد علاقه بانک مرکزی برای تعیین سیاست‌های پولی است.

چندین نفر از مقامات فدرال رزرو از جمله جروم پاول، رئیس این بانک قرار است در این هفته سخنرانی داشته باشند و دیدگاه‌های خود را در مورد دورنمای سیاست پولی بانک مرکزی ارائه دهند.

فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد در اجلاس چهارشنبه هفته گذشته پایین آورد و در مورد ادامه تورم هشدار داد. سرمایه‌گذاران انتظار دارند نرخ بهره دو بار دیگر در ماه‌های اکتبر و دسامبر و هر کدام ۲۵ واحد کاهش یابد.

طلا که معمولاً عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره دارد، بیش‌از ۴۰ درصد از ابتدای سال جاری میلادی افزایش قیمت داشته است. بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی و اقتصادی، خرید بالای بانک‌های مرکزی و آسان شدن سیاست‌های پولی از عوامل افزایش قیمت طلا بوده‌است.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۲.۱۳ درصد افزایش به ۴۳ دلار و ۸۷ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۶۰ درصدی ۱۴۱۶ دلار ۸۵ سنت معامله می‌شود.

طلا در سال‌های اخیر به‌عنوان یک دارایی امن در برابر تورم و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی جهانی مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است. کاهش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی، محدودیت عرضه، خرید گسترده بانک‌های مرکزی و افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک، بارها موجب جهش بهای فلز زرد شده است. در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، تغییرات سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا، شاخص‌های کلان اقتصادی و نگرانی از رکود، تأثیر چشمگیری بر روند صعودی قیمت طلا داشت.