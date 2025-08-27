هر اونس طلا به ۳۳۸۲ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، بالا رفتن ارزش دلار قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه پایین آورده است. نگرانی‌های جدید درمورد استقلال بانک مرکزی آمریکا پس‌از تهدید ترامپ برای اخراج لیزا کوک، از مقامات فدرال رزرو، از قیمت طلا حمایت کرده‌است.قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳۳ درصد کاهش به ۳۳۸۲ دلار و ۴۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یم کاهش ۰.۰۳ درصدی به ۳۴۳۲ دلار رسیده است.

شاخص دلار آمریکا حدود ۰.۲ درصد افزایش یافته و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گران‌تر کرده‌است.

تحلیلگران عقیده دارند طلا می‌تواند تا ۳۴۰۰ دلار افزایش یابد و با توجه به سیاست‌های فدرال رزرو، به سطح ۳۴۳۵ دلار هم برسد.

کوک در پاسخ به اظهارات ترامپ مبنی‌بر برکناری وی گفت ترامپ هیچ اختیاری برای اخراج او از بانک مرکزی ندارد و استعفا نخواهد داد.

ترامپ مدت‌هاست بانک مرکزی آمریکا را برای پایین آوردن نرخ بهره تحت فشار قرار داده و مدام از جروم پاول رئیس فدرال رزرو به‌خاطر به تأخیر انداختن این کار انتقاد می‌کند.

سرمایه‌گذاران درحال‌حاضر بر اطلاعات مربوط به شاخص قیمت هزینه‌کرد مصرف فردی تمرکز کرده‌اند که شاخص مورد علاقه فدرال رزرو برای تعیین تورم است و می‌تواند مسیر سیاست‌های پولی این بانک را مشخص کند.

بازارها حالا ۸۷ درصد احتمال می‌دهند فدرال رزرو نرخ بهره را در اجلاس ۱۷ سپتامبر کاهش دهد. فضای نرخ پایین بهره به نفع طلا به‌عنوان یک سرمایه غیر سودده است. در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۰۲ درصد کاهش به ۳۹ دلار ۱۱ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۱۴ درصدی ۱۳۵۳ دلار و ۴۷ سنت معامله می‌شود.