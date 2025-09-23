ثبات نسبی قیمت طلا در آستانه سخنرانی رئیس فدرال رزرو

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار جهانی طلا پس از ثبت رکورد تاریخی در روز گذشته، امروز تحت تأثیر انتظار برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و افت شاخص دلار آمریکا تقریباً ثابت مانده است. اظهارات اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو و پیش‌بینی کاهش نرخ‌های بیشتر تا پایان سال، سرمایه‌گذاران را به خرید این فلز گران‌بها ترغیب کرده است.

قیمت طلا که در روز گذشته به یک رکورد جدید رسیده بود، در معاملات روز سه‌شنبه تقریباً ثابت مانده است. انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و ضعف دلار از قیمت طلا حمایت می‌کند. سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا هستند تا سرنخ‌های بیشتری در مورد سیاست پولی این کشور به دست آورند. قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۱ درصد کاهش به ۳۷۴۲ دلار و ۴۹ سنت رسید.

قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامیکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۰۳ درصدی به ۳۷۷۶ دلار و ۱۰ سنت رسی دیده است. شاخص دلار آمریکا ۰.۱ درصد پایین آمده و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر کرده‌است. سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی پاول هستند که قرار است در ساعت ۱۶:۳۵ به وقت گرینویچ انجام شود و نشانه‌های بیشتری از سیاست بانک مرکزی آمریکا ارائه دهد.

استفن میران، عضو جدید هیئت‌مدیره فدرال رزرو آمریکا در روز دوشنبه گفت فدرال رزرو بازار اشتغال را بدون پایین آوردن شدید نرخ بهره به خطر می‌اندازد. این اظهارات مورد مخالفت ۳ تن دیگر از اعضای هیئت مدیره قرار گرفت که معتقد هستند بانک مرکزی باید نسبت به تورم محتاط باشد. بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخ بهره را ۲۵ واحد پایین آورد و اعلام کرد با توجه به شرایط بازار کار، احتمالاً نرخ بهره در جلسات آینده بازهم کاهش می‌یابد.

اما درمورد ادامه تورم بالا هم هشدار داد. سرمایه‌گذاران حالا ۹۰ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره ۲۵ واحد دیگر در ماه اکتبر پایین بیاید و ۷۵ درصد هم احتمال می‌دهند یک کاهش دیگر در ماه دسامبر صورت بگیرد. تحلیلگران عقیده دارند آهسته شدن روند رشد اقتصاد، تورم بالا، تغییر دورنمای ژئوپلیتیکی و ضعف دلار تقاضا برای سرمایه‌گذاری در طلا را همچنان در سطح بالایی نگه می‌دارد.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۲۵ درصد کاهش به ۴۴ دلار و ۱۱ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۴۱ درصدی ۱۴۱۳ دلار و ۵۰ سنت معامله می‌شود.