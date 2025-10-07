علیرضا جعفری، مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به اینکه تدابیر لازم برای مقابله با شرایط جوی متغیر پایتخت، از پنج ماه پیش با ابلاغ دستورالعمل جامع به مناطق بیست و دوگانه آغاز شده است، گفت: این رویکرد پیشگیرانه، با هدف ممانعت از پیش آمد بحرانهای خدماتی و تضمین تسهیل در تردد شهروندان در زمان بارشهای سنگین دنبال میشود.
وی اعلام کرد: محور اصلی اقدامات پیشگیرانه، بر لایروبی و پاکسازی گسترده زیرساختهای شهر متمرکز بوده است. بر این اساس، عملیات لایروبی انهار روباز، انهار روبسته، کانالها و مسیلهای اصلی شهر از اواخر مردادماه و پیش از فرارسیدن بارشهای پاییزی به صورت جدی پیگیری شد.
جعفری با بیان اینکه هدف غایی از این طرح، رفع قطعی نقاط بحرانی آبگیری در سطح معابر است، اظهار داشت: این نقاط که در سالهای گذشته موجب ایجاد اختلال در ترافیک شهری و نارضایتی شهروندان میشدند، با شناسایی و رفع انسداد در مسیرهای دفع آبهای سطحی، به طور کامل مدیریت خواهند شد.
مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران ضمن مطلوب ارزیابی کردن روند اجرای پروژه، خاطرنشان کرد: نظارتهای سازمان مدیریت پسماند و اداره کل خدمات شهری به صورت مستمر و کیفی برای اطمینان از صحت انجام عملیات در مناطق ۲۲گانه ادامه دارد.
وی افزود: لیست کامل تجهیزات مورد نیاز فصول سرد، شامل برفخورها، ماشینآلات نمکپاش و تانکرهای انتقال آب، تهیه و برای تحویل به مناطق ابلاغ شده است. تمامی پیشبینیهای ضروری برای مقابله با احتمال بارش سنگین برف و عملیات زمستانی انجام شده تا غافلگیری در این حوزه به صفر برسد.
جعفری ضمن تأکید بر آمادگی کامل تیمها برای مقابله با بارشها بیان داشت: امیدواریم سال جاری، با توجه به خشکسالیهای اخیر، از نظر میزان بارشها سالی پربار باشد تا علاوه بر کاهش مشکلات شهری، بخشی از دغدغههای مربوط به کمآبی پایتخت نیز مرتفع شود.
خروج نزدیک به ۲ هزار نفر از نیروهای خدماتی
مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه یکی از چالشهای مهم مطرح شده در این حوزه، مسئله نیروی انسانی خدماتی است، یادآور شد: با توجه به خروج نزدیک به ۲هزار نفر از نیروهای خدماتی (عمدتاً اتباع خارجی) از مجموعه، تدابیر ویژهای برای جبران این خلاء اندیشیده شده است.
وی ادامه داد: تاکنون موفق به جایگزینی ۷۰۰ نفر از این نیروها شدهایم و در تلاشیم تا این کمبود موجب افت کیفیت خدماترسانی به شهروندان نشود. برای جذب نیروهای جدید، بنرهایی در سطح شهر نصب شده است تا کارگران ایرانی به همکاری با شهرداری دعوت شوند. این سیاست با هدف کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی، ارتقای کیفیت خدمات و در عین حال حفظ کرامت نیروی انسانی داخلی دنبال میشود.
مدیرکل خدمات شهری در پایان تصریح کرد: شهرداری تهران در حال حاضر هیچ کمبودی در حوزههای تجهیزات و نیروی انسانی ندارد. در جریان جنگ ۱۲ روزه، نیازهای واقعی مجموعه شناسایی شد و به دستور مستقیم شهردار تهران، در کوتاهترین زمان ممکن برای رفع این نیازها و تجهیزات اقدام شده است.
