به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده، به سه مأموریت اساسی دولتها در تأمین آب، نان و مسکن مردم اشاره کرده و گفت: در دولتهای اسلامی، این سه مسئولیت بهعنوان مأموریتهای اصلی باید در اولویت قرار گیرد.
آیتالله عبادیزاده با اشاره به دوران کوتاه اما پرثمر حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) در کوفه، افزود: امیرالمؤمنین (ع) در کمتر از پنج سال حکومت خود، سه خدمت بزرگ و ماندگار به مردم ارائه کرد؛ نخست، رساندن آب شرب سالم به منازل مردم، دوم، ارتقای سطح معیشت و تأمین نان گندم برای سفرهها، و سوم، تأمین مسکن برای تمام خانوادهها.
وی، این خدمات را بهعنوان الگوی بیبدیل خدمترسانی در تاریخ اسلام معرفی کرد و بر لزوم پیروی از این سیره علوی در مدیریت و حکمرانی تأکید کرد.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی، به ویژه در بخشهای عمرانی و خدماتی، خاطرنشان کرد: امروز و به برکت انقلاب اسلامی، شاهد تحقق این مأموریتها در سطح استان و کشور هستیم. نهادهای انقلابی همچون سپاه و بسیج با تلاش شبانهروزی خود، پروژههای بزرگی را در حوزه آب و مسکن در حال اجرا دارند. این اقدامات بزرگ، یادآور همان سیره علوی در خدمترسانی به مردم است.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت همکاری و همافزایی بین مردم، دولت و نهادهای انقلابی برای رفع نیازهای کشور تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، تنها با همکاری و همافزایی همگانی میتوانیم به حل مشکلات و رفع خلاءها بپردازیم. همت و تلاش مردم، بهویژه مدیران محلی، در این زمینه نقش بسیار مهم و اساسی دارد.
