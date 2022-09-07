توسعه صنایع تبدیلی برای حذف دلالان در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده چهارشنبه شب در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی هرمزگان که در سالن اجتماعات شرکت گاز برگزار شد، با اشاره به نگاه حضرت علی (ع) به حکمرانی اسلامی، اظهارداشت: اولین نگاه امیرالمومنین (ع) به حکمرانی، نگاه خدمتی است. در این نگاه افرادی که خدمت‌گذاری مردم را می‌کنند بهترین مردم و قوم‌ها هستند.

وی، با اشاره به نگاه امامتی حضرت علی (ع) به حکومت اسلامی، عنوان کرد: باید به این مسئولیت‌ها نگاه امانتی داشته باشیم اگر اینگونه باشد فرد به بهترین صورت از آن محافظت می‌کند در غیر این صورت آن جایگاه به عنوان طعمه شناخته می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ابراز کرد: نگاه سوم امام علی (ع) به حاکمیت این است که در انتخاب مدیران باید افرادی که دغدغه خدمت به ضعیفان را دارد انتخاب شوند؛ چراکه تامین معیشت طبقات پایین جامعه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برای حاکمیت اسلامی برخوردار است.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، خطاب به دولتمردان با بیان این نکته که افرادی را به عنوان خادمی مردم انتخاب کنید که بیشترین توجه را به ضعفا داشته باشد، تصریح کرد: بر اساس بیانات حضرت علی (ع) مردم حاکمیت اسلامی حتی در پایین‌ترین طبقات جامعه نیز باید در ۳ ضرورت، نان، مسکن و آب تامین باشند.

وی ادامه داد: ضرورت‌های جامعه برای حکومت اسلامی یک اصل است و تمام تمرکز دولتمردان نیز باید روی تقویت این حوزه‌ها باشد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به فرمایشات حضرت علی (ع)، ابراز کرد: امیرالمومنین همواره تاکید داشتند که باید زمینه‌ای توسط دولت اسلامی ایجاد شود تا کشاورزان خودشان بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. به همین جهت دولت باید تلاش کند که با حذف واسطه‌ها ارتباط تولید کننده با مصرف کننده را نزدیک کنند؛ که این مهم نیز از طریق ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی قابل محقق است.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، با اشاره به بیانات حضرت آقا (مدظله‌العالی)، تصریح کرد: انجام اقدامات موثر و عمیق و انجام اقداماتی که به اقشار ضعیف جامعه مرتبط است باید اولویت دولتمردان باشد؛ چراکه این مهم همواره مورد تاکید حضرت آقا (حفظ‌الله) قرار دارد.

وی عنوان کرد: امروز اگر می‌خوایم امید را در جامعه احیاء کنیم و توطعه دشمن را در حوزه ناکارآمد جلوه دادن نظام رسوا کنیم، تنها راهش خدمت‌کردن، خدمت‌کردن و خدمت‌کردن است.