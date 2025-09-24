به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بلومبرگ گزارش داد که سرویس مخفی آمریکا تحقیقاتی را در خصوص احتمال دستکاری پله برقی و یا دستگاه نمایش متن مجری مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در سازمان ملل آغاز میکند.
بر اساس این گزارش، سخنگوی ترامپ اعلام کرده که شاید یک فرد در سازمان ملل عمداً باعث متوقف شدن پله برقی مقابل ترامپ و همسرش ملانیا شده باشد.
به گفته یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد، علت متوقف شدن پلهبرقی در زمان ورود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش، فعال شدن یک سازوکار ایمنی بوده است.
این حادثه دیروز در زمان حرکت ترامپ و ملانیا به سمت تالار اصلی پیش از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا برای رهبران جهان در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل رخ داد.
در تصاویر ویدئویی که به طور زنده در حال پخش بود، پلهبرقی نزدیک هیئت آمریکایی، پس از آنکه ترامپ و ملانیا روی آن قدم گذاشتند بهیکباره از کار افتاد. این اتفاق چند لحظه آنها را غافلگیر کرد و در ادامه ملانیا و ترامپ که پشت سر او حرکت میکرد، تصمیم گرفتند تا پلههای متوقفشده را تا انتها طی کنند.
استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به سوالی دراینباره گفت که «ترامپ و بانوی اول به همراه همراهانشان از ورودی هیئتها عبور کرده و پیش از نزدیک شدن به پلهبرقی از گیت امنیتی گذشتند».
نظر شما