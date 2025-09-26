به گزارش خبرگزاری مهر، اسکاینیوز با انتشار ویدئویی از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ملانیا، همسرش سوار بر «مارین وان/ Marine One» پس از بازگشت از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، نوشت که به نظر میرسد زوج آمریکایی درگیر گفتگویی پرتنش بودند.
دوربین اسکای نیوز، تصاویر ترامپ و ملانیا را در حالی ضبط کرده که روبهروی یکدیگر در بالگرد ریاست جمهوری نشستهاند. بالگرد حامل آنها پس از سفر ۲۳ سپتامبر به نیویورک، در حال فرود در بخش جنوبی کاخ سفید بود.
در ویدئوی مذکور، ملانیای ۵۵ ساله در حالی که سرش را تکان میدهد و با دستش به سمت دونالد ۷۹ ساله اشاره میکند، به چشم میخورد و در ادامه این مکالمه پرتنش و جدی، ترامپ با انگشت اشاره حرف او را قطع میکند.
سفر ترامپ و ملانیا به نیویورک نیز بدون حواشی نبود و پیش از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مقر سازمان ملل، پلهبرقی به محض ورود او و ملانیا ناگهان از کار افتاد و آنها مجبور شدند پلهها را پیاده بالا بروند؛ اتفاقی که رسانههای محافظهکار آن را «خرابکاری» توصیف کردند. جسی واترز، مجری شبکه فاکس نیوز پیشنهاد داد که به خاطر خراب شدن پلهبرقی در هنگام ورود ترامپ و ملانیا، واشنگتن باید ساختمان سازمان ملل را بمباران کند!
همچنین اندکی پس از حادثه پلهبرقی، دستگاه نمایش متن (تله پرامپتر) حین آمادهسازی ترامپ برای سخنرانیاش در مجمع عمومی برای رهبران جهان دچار نقص شد و از کار افتاد.
