به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای به دست آوردن جایزه صلح نوبل از طریق دستاوردسازی برای خود به شدت تلاش می‌کند ۷۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست اعلام کردند که او را شایسته این جایزه نمی‌دانند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی که ماه جاری برگزار شد تنها ۲۲ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ باید جایزه نوبل را دریافت کند.

روسیا الیوم نوشت: نتایج این نظرسنجی غافلگیر کننده نیست چرا که اکثر آمریکایی‌ها با عملکرد ترامپ موافق نیستند و ۶۰ درصد از آنها نظر منفی در خصوص اقدامات ترامپ در قبال جنگ اوکراین دارند.

همچنین ۵۴ درصد از شرکت کنندگان نیز اعلام کردند که باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز مستحق دریافت جایزه نوبل در سال ۲۰۰۹ نبود.