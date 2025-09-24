  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۹

واشنگتن پست: اکثر آمریکایی‌ها ترامپ را لایق جایزه نوبل نمی‌دانند

واشنگتن پست: اکثر آمریکایی‌ها ترامپ را لایق جایزه نوبل نمی‌دانند

نتایج یک نظرسنجی نشان داد که اکثر آمریکایی‌ها ترامپ را شایسته دریافت جایزه صلح نوبل نمی‌دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای به دست آوردن جایزه صلح نوبل از طریق دستاوردسازی برای خود به شدت تلاش می‌کند ۷۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست اعلام کردند که او را شایسته این جایزه نمی‌دانند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی که ماه جاری برگزار شد تنها ۲۲ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند ترامپ باید جایزه نوبل را دریافت کند.

روسیا الیوم نوشت: نتایج این نظرسنجی غافلگیر کننده نیست چرا که اکثر آمریکایی‌ها با عملکرد ترامپ موافق نیستند و ۶۰ درصد از آنها نظر منفی در خصوص اقدامات ترامپ در قبال جنگ اوکراین دارند.

همچنین ۵۴ درصد از شرکت کنندگان نیز اعلام کردند که باراک اوباما رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز مستحق دریافت جایزه نوبل در سال ۲۰۰۹ نبود.

کد خبر 6599946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها