صالحی: وزارت ارشاد در انتخاب فیلم اسکار داوری محتوایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور خبرنگاران، در رابطه با فیلم معرفی شده به جایزه اسکار گفت: ما و سازمان سینمایی داوری و قضاوتی در خصوص محتوا نداریم. همانطور که می‌دانید در شورای اسکار فقط یک نفر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که معاون بین‌الملل بنیاد فارابی است در آنجا حضور دارد و حق رأی دارد. بقیه نماینده سینماگران هستند که در آنجا حضور دارند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا امسال جشنواره مطبوعات برگزار می‌شود یا خیر اظهار کرد: هنوز تصمیم قطعی برای برگزاری جشنواره مطبوعات در سال جاری گرفته نشده است.

