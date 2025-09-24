به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محجوبی در خصوص وضعیت بارشهای سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در استان یزد گفت: در سال آبی گذشته یعنی در بازه زمانی مهر ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ میانگین بارشهای استان به ۵۳.۶ میلیمتر رسید که نسبت به سال آبی گذشته ۶۲.۹ درصد و نسبت به دوره مشابه بلندمدت ۴۴.۴ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: متوسط بارش سالانه بر اساس دوره آماری بلندمدت در استان یزد حدود ۹۴.۴ میلیمتر است اما در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد بارشهای دوره بلندمدت در استان محقق شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان ادامه داد: همچنین در این مدت متوسط بارش در حوزه آبریز فلات مرکزی که تقریباً تمامی مساحت استان را در این حوزه قرار دارد ۹۱.۵ میلیمتر بوده که بارش در این حوزه نسبت به سال آبی گذشته ۴۰ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۴۴ درصد کاهش داشته است.
محجوبی گفت: میانگین بارش سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در شهر یزد نیز ۲۹.۴ میلیمتر بوده است که بارش یزد نسبت به سال آبی گذشته ۷۴.۴ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۴۶ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: بیشترین بارش سال آبی در شهرستان تفت به میزان حدود ۱۲۸.۱ میلیمتر پبت شده است که در این شهرستان نیز بارشها نسبت به سال آبی گذشته حدود ۵۴.۸ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۳۵.۴ درصد کمتر بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان افزود: کمترین بارش سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در شهرستان ابرکوه به میزان ۲۷ میلیمتر بوده که نسبت به سال آبی گذشته ۷۲.۹ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۵۹ درصد کاهش داشته است.
محجوبی در پایان گفت: در تمامی ایستگاههای بارانسنجی در سطح استان یزد کاهش بارش در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نسبت به سال آبی قبل از آن به ثبت رسیده و نسبت به دوره بلندمدت نیز بجز افزایش ۲۱۵.۶ درصدی بارش در ایستگاه کرخنگان در سایر ایستگاهها کاهش بارندگی را شاهد بودهایم.
