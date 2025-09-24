  1. استانها
  2. گلستان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲:۳۱

بیشترین بارش باران در ناهارخوران گرگان ثبت شد

گرگان-مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان گفت: بیشترین میزان بارش باران طی شامگاه گذشته با حدود ۵۰ میلی‌متر در منطقه ناهارخوران گرگان ثبت شده است.

عبدالغفور غراوی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا این لحظه، بیشترین بارش‌های ثبت شده با حدود ۵۰ میلی‌متر در ناهارخوران گرگان گزارش شده است.

وی افزود: این سامانه بارشی در سایر نقاط استان نیز فعال است و موجب بارش‌های پراکنده و رعد و برق شده است.

غراوی با تأکید بر آمادگی کامل تیم‌های مدیریت بحران و خدمات شهری، از مردم خواست برای جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی، نکات ایمنی را رعایت کنند و از ترددهای غیرضروری در مناطق آسیب‌پذیر خودداری کنند.

مدیرکل بحران گلستان همچنین به برنامه‌ریزی برای پایش مستمر وضعیت آب‌وهوایی و آمادگی در برابر آبگرفتگی معابر اشاره کرد و گفت: اقدامات لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی در حال انجام است.

وی یادآور شد: بارش‌های اخیر گرچه برای تأمین منابع آبی استان ضروری است، اما می‌تواند به دلیل شدت و پراکندگی موجب مشکلاتی در برخی مناطق شود که مدیریت بحران استان با حساسیت ویژه این شرایط را دنبال می‌کند.

