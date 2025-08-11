به گزارش خبرنگار مهر، طی سال های گذشته رقابت های باشگاهی تنیس روی میز اینگونه برگزار می شد که تیم های شرکت کننده به صورت «متمرکز» دیدارهای رفت و برگشت خود را برگزار می کردند و دیدارهای نیمه نهایی و فینال هم به صورت متمرکز در یک شهر برگزار می شد.

این شیوه قرار است که برای سی و چهارمین دوره رقابت های لیگ تنیس روی میز به صورت کامل تغییر کند.

داریوش ضرغام پور مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز با یادآوری اینکه شیوه برگزاری مسابقات باشگاهی این رشته طی ۴ سال گذشته به صورت ثابت و متمرکز بود، گفت: بنا داریم از سال جاری رقابت ها را به صورت رفت و برگشت برگزار کنیم، یعنی آنگونه که لیگ رشته های مختلف پیگیری می شوند.

وی تصریح کرد: بر این اساس تیم های شرکت کننده دیدارهای مقدماتی خود را به صورت رفت و برگشت و در حالت میزبان و مهمان برگزار می کنند. در واقع می خواهیم مسابقات را از حالت متمرکز به «غیرمتمرکز» تغییر دهیم.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: این طرح کلی است که برای فصل جدید مسابقات اجرا می شود. در مورد جزئیات آن در زمان لازم و بر اساس تعداد تیم های شرکت کننده تصمیم گیری خواهد شد.

ضرغام پور در مورد زمان فصل جدید مسابقات باشگاهی تنیس روی میز و تیم های شرکت کننده در آن گفتم فصل سی و سوم تازه به پایان رسیده و هنوز در مورد فصل جدید برنامه ریزی صورت نگرفته است اما قطعا از نیمه دوم سال جدید، فصل جدید آغاز می شود.