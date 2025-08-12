به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تنیس روی میز اعزام قهرمان سی و سومین دوره مسابقات لیگ به رقابت های باشگاه های آسیا را در برنامه قرار داده بود. این رقابت ها تاکنون جایی در تقویم کنفدراسیون آسیا نداشته اما این کنفدراسیون مقرر کرده بود با فراهم شدن شرایط لازم، طی سال جاری میلادی اقدام به برگزاری آن کند.

با این حال تا به امروز در مورد رقابت های تنیس روی میز باشگاه های آسیا و برگزاری آن، برنامه ریزی قطعی و اطلاع رسانی رسمی صورت نگرفته است. بر همین اساس اعزام آسیایی پتروشیمی به عنوان قهرمان لیگ ایران هم در پرده ای از ابهام قرار دارد.

داریوش ضرغام پور مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: قرار بود برای نخستین بار رقابت های باشگاه های آسیا امسال برگزار شود. اینگونه که ابتدا رقابت های منطقه ای در سطح قاره برگزار شود و نمایندگان هر منطقه برای حضور در مسابقات باشگاه های آسیا مشخص شوند. تاکنون اما در این زمینه هیچ اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به برگزاری فینال فصل سی و سوم مسابقات باشگاهی کشور میان دو تیم پتروشیمی و نفت که با برتری پتروشیمی به پایان رسید، خاطرنشان کرد: در صورت قطعی شدن برگزاری مسابقات، اعزام پتروشیمی به عنوان قهرمان در اولویت است. البته تصمیم گیری در مورد اعزام به تعداد نمایندگان مجاز هر کشور و شرایط خودِ تیم ها هم بستگی دارد.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: در صورتیکه قرار بر برگزاری رقابت ها شود و هر کشور مجاز به اعزام یک نماینده باشد، اولویت ما پتروشیمی خواهد بود. اگر قرار بر اعزام دو تیم شود، دو تیم فینالیست گزینه اعزام می شوند. اگر هر تیمی به هر دلیلی شرایط اعزام را نداشته باشد، برای معرفی نماینده ایران در فدراسیون تصمیم گیری خواهد شد.