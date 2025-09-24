  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

پرسپولیس همچنان مصدوم دارد

پرسپولیس همچنان مصدوم دارد

تیم فوتبال پرسپولیس باز هم با لیستی از مصدومان در هفته پنجم لیگ برتر روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی فردا پنجشنبه مقابل ملوان بندرانزلی به میدان می‌رود که چند بازیکن جدید به لیست مصدومان این تیم اضافه شده اند.

طبق اعلام وحید هاشمیان، اوستون ارونوف و محمدحسین کنعانی زادگان در تمرین روز گذشته این تیم دچار آسیب دیدگی شدند تا شانس کمی برای بازی فردا داشته باشند. این در حالی است که پرسپولیس در ۴ هفته گذشته نیز مصدومانی همچون تیوی بیفوما، یعقوب براجعه، سهیل صحرایی، محمدحسین صادقی و میلاد سرلک و مرتضی پورعلی گنجی را داشت.

فشار سنگین تمرینات اول فصل و بدنسازی بازیکنان در هفته‌های ابتدایی باعث مصدومیت این نفرات شد که حالا امکان بازی کردن دارند اما کنعانی زادگان و ارونوف به عنوان دو بازیکن ملی پوش نمی‌توانند بازی کنند.

کد خبر 6600742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها