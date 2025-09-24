پرسپولیس همچنان مصدوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی فردا پنجشنبه مقابل ملوان بندرانزلی به میدان می‌رود که چند بازیکن جدید به لیست مصدومان این تیم اضافه شده اند.

طبق اعلام وحید هاشمیان، اوستون ارونوف و محمدحسین کنعانی زادگان در تمرین روز گذشته این تیم دچار آسیب دیدگی شدند تا شانس کمی برای بازی فردا داشته باشند. این در حالی است که پرسپولیس در ۴ هفته گذشته نیز مصدومانی همچون تیوی بیفوما، یعقوب براجعه، سهیل صحرایی، محمدحسین صادقی و میلاد سرلک و مرتضی پورعلی گنجی را داشت.

فشار سنگین تمرینات اول فصل و بدنسازی بازیکنان در هفته‌های ابتدایی باعث مصدومیت این نفرات شد که حالا امکان بازی کردن دارند اما کنعانی زادگان و ارونوف به عنوان دو بازیکن ملی پوش نمی‌توانند بازی کنند.