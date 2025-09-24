تغییر استراتژی هاشمیان برای کسب اولین برد خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر در حالی برگزار میشود که عملکرد سرخپوشان در ابتدای فصل تنها ۶ امتیاز از ۴ بازی به همراه داشته است.
وحید هاشمیان در دیدار با ملوان تصمیم دارد استراتژی تیمش را تغییر دهد تا بتواند از بازی تهاجمی ملوان استفاده کرده و فضای یکسوم دفاعی حریف را برای وینگرهای پرسپولیس مهیا کند.
سرمربی پرسپولیس که یک گل خورده از ۴ دیدار ابتدایی تیمش را امیدوارکننده میداند، حالا به فکر گلزنی در نیمه اول بازی با ملوان است تا تیمش با آرامش بیشتری بتواند بازی را کنترل کند.
از این رو باید دید شیوه تهاجمی پرسپولیس برای بازی با ملوان باعث میشود تا انها برای اولین بار در فصل جاری به عنوان میزبان به پیروزی برسند یا تفکرات مازیار زارع سرمربی انزلی چی ها بار دیگر هاشمیان و تیمش را زیر فشار منتقدان قرار خواهد داد.
دیدار دو تیم پرسپولیس و ملوان ساعت ۱۸ فردا پنجشنبه در ورزشگاه شهرقدس برگزار میشود.
