تقابل صدرنشین فعلی با صدرنشین واقعی؛ پرسپولیس دنبال پرواز با قو!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری دو دیدار در تبریز و تهران آغاز میشود که مهمترین دیدارها برای تیمهایی است که شروع متفاوتی در لیگ برتر فصل جاری داشتهاند.
تقابل صدرنشین فعلی با صدرنشین واقعی!
تیم فوتبال تراکتور که با پیروزی لحظه آخری در بازی هفته گذشته مقابل سپاهان به سه امتیاز شیرین دست پیدا کرد نخستین میزبان هفته پنجم خواهد بود. سرخپوشان تبریزی یکی از سختترین بازیهای خانگی خود را مقابل فجرسپاسی خواهند داشت که پس از سالها حضور در دسته پایینتر توانست با قدرت به لیگ برتر بازگرد و در همین هفتههای نخست، تحسین اهالی فوتبال را در لیگ بیست و پنجم به وجود بیاورد.
تراکتور در حالی با ۷ امتیاز حاصل از شکست در هفته اول و سپس یک تساوی و دو پیروزی در هفتههای دوم تا چهارم به صدر جدول تکیه زده است که اگر حکم کمیته انضباطی در خصوص کسر سه امتیاز از فجر سپاسی به دلیل عدم دریافت مجوز حرفه ای در ابتدای فصل نبود، شاگردان پیروز قربانی در فجر سپاسی جای تراکتور در رتبه نخست با ۸ امتیاز ایستاده بودند.
فجرسپاسی با کسب دو پیروزی و دو تساوی در ۴ بازی ابتدایی لیگ بیست و پنجم در حالی به رقابت ها ادامه خواهد داد که این تیم به اذعان کارشناسان، یکی از هجومی ترین تیم هاست که بازی رو به جلو و چشم نوازی دارد.
فجریها در حالی روند صعودی را آغاز کرده اند که بدون شک یکی از کم هزینه ترین تیمهای لیگ هستند و حالا باید به دوئل یکی از متمولترین تیمهایی بروند که اعتماد به نفس لازم را با توجه به قهرمانی فصل گذشته دارد. تراکتور در این بازی مهدی ترابی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. ضمن اینکه فجر نیز دو بازیکن جوان خود را به علت آسیب دیدگی در لیست ندارد.
پرسپولیس دنبال پرواز با قوی سختکوش!
پرسپولیس در پنجمین بازی فصل خود دنبال اولین برد خانگی است. سرخپوشان پایتخت که تا حالا ۶ امتیاز از ۴ دیدار ابتدایی کسب کردند به خوبی میدانند هر نتیجهای جز پیروزی، صدای هواداران این تیم را در خواهد آورد.
وحید هاشمیان که تصور نمیکرد بدون تحمل شکست در چهار دیدار باید شعار حیاکن رهاکن را بشنود دنبال کسب پیروزی مقابل تیمی است که عملکرد نسبتا خوبی داشته است. مازیار زارع با ملوان دو تساوی، یک شکست و یک پیروزی داشته است. آنها که در بازی قبلی خود در لیگ برتر مقابل گل گهر سیرجان به شکست خانگی ۲ بر صفر تن دادند، فشار هواداران خود را برای کسب نتیجه مقابل پرسپولیس روی دوش دارند تا احتمالا هر دو تیم بازی جسورانه ای را برای زدن گل به نمایش بگذارند.
پرسپولیس طبق گفته وحید هاشمیان، اوستون اورونوف و محمدحسین کنعانی زادگان را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد اما ملوان خبری از مصدومان خود در این مسابقه بیرون نداده است تا احتمالا قوی سپید انزلی با تمام توان به میهمانی پرسپولیس در ورزشگاه شهرقدس برود.
برنامه بازیهای امروز لیگ برتر در هفته پنجم به شرح زیر است:
* تراکتور - فجر سپاسی شیراز؛ ساعت ۱۷
* پرسپولیس - ملوان بندرانزلی؛ ساعت ۱۹
