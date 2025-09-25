تغییر موضع هاشمیان برای خروج از فشار هواداران؛ مجبور بودم!

به گزارش خبرنگار مهر، وحید هاشمیان در ابتدای دوران هدایت پرسپولیس، بارها از وضعیت نقل‌وانتقالات و انتخاب‌های مدیریتی تمجید کرد. او «حسین ابرقویی» را یکی از بهترین گزینه‌ها برای خط دفاعی ایران خوانده و بر رضایتش از ترکیب جدید تأکید داشت. اما اکنون صداهایی از پشیمانی و بازنگری در مواضع دیده می‌شود.

او در نشست خبری قبل از بازی با ملوان گفت: «شاید اگر اول فصل آمده بودم، خریدها تغییراتی می‌کردند». این جمله نشان‌دهنده نوعی عقب‌نشینی یا تأمل است در تصمیماتی که پیش‌تر با قاطعیت مطرح شده بودند».

هاشمیان در بیان جدید خود تصریح کرده که از ابتدا در اردوی ترکیه، آنالیز گسترده‌ای روی خطوط مختلف تیم انجام داده است. دفاع راست، چپ، هافبک و حمله را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که نیاز به ورود بازیکنان جدید است. او مدعی شده که بیش از ۵۰ بازیکن را برای بررسی انتخاب کرده و برخی گزینه‌ها به دلیل قیمت بالا یا اختلاف در قرارداد، از لیست حذف شده‌اند. این چرخش نگرش گواهی است بر فشار انتظارات هواداران، عملکرد ضعیف نسبت به وعده‌ها و احتمالا تأثری که نتایج ضعیف هفته‌های ابتدایی بر روحیه و افکار کادر فنی گذاشته است.

تناقض بین لیست کارتال و خواست هاشمیان

نکته قابل توجه این است که خریدهای اصلی تابستانی پرسپولیس در واقع بر اساس لیستی تدوین شده بود که پیش از حضور هاشمیان و به دوران مدیریتی اسماعیل کارتال نسبت داده می‌شد. بسیاری از بازیکنان جدید با عین همین فهرست به پرسپولیس آمدند، نه با انتخاب مستقیم سرمربی.

به مرور، هاشمیان نسبت به این رویکرد فاصله گرفته و برخی از این خریدها را به چالش کشیده است. این فاصله‌گیری ممکن است به دلیل نارضایتی از عملکرد آنها در تمرینات، تطبیق نامناسب با تاکتیک‌های او، یا فشار هواداران باشد. به عبارت دیگر، او اکنون ممکن است بخواهد خود را از بار تصمیمات پیشین جدا کند و با اختیار تاکتیکی بیشتری جلو رود.

فشار هواداران برای تغییر موضع؟!

هواداران همیشه نقش مهمی در باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس دارند؛ وقتی انتظارات بالا و بردن وفاداری زیاد باشد، عملکرد اندک کافی نیست. هاشمیان حالا با موجی از انتقاد مواجه است: از عملکرد ضعیف در بازی‌ها، تا ترکیب بحث‌برانگیز که امروز دلیلش را مصدومیت بازیکنان در پست‌های تخصصی دانست.

تغییر موضع هاشمیان نسبت به خریدهای تابستانی پرسپولیس می‌تواند تلاشی برای آرام کردن فضا و نشان دادن انعطاف و پاسخگویی باشد. اگر طرفداران بپذیرند که سرمربی به اشتباهات خود اشراف دارد و آماده اصلاح است، شاید از فشار روانی کاسته شود. اما اگر تغییرات اظهار شده فقط سخن باشد و در عمل اتفاقی نیفتد، احتمال نارضایتی بیشتر وجود دارد.

تغییر مواضع هاشمیان بیش از هر چیز نشان می‌دهد او زیر فشار مستقیم نتایج و نگاه سنگین هواداران قرار دارد؛ سرمربی که در آغاز کار با اعتماد به خریدها و لیست آماده به میدان آمد، حالا برای دور شدن از تیغ انتقادات، بخشی از آن تصمیمات را به گردن شرایط و زمان می‌اندازد. واقعیت این است که پرسپولیس نه با حرف، بلکه تنها با نتیجه‌گیری در زمین می‌تواند از این وضعیت عبور کند و اگر هاشمیان نتواند تیمش را به سرعت به مسیر برد و موفقیت بازگرداند، هیچ تغییری در مواضع او نخواهد توانست نقد هواداران را کم کند.