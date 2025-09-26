قیمت نفت در آستانه بیشترین رشد هفتگی ۳ ماه اخیر قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی حملههای پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه و تصمیم مسکو برای محدود کردن صادرات سوخت که این کشور را به کاهش تولید نفت خام نزدیک کرده است، قیمت نفت در معاملههای روز جمعه (چهارم مهر) افزایش یافت و در مسیر ثبت بزرگترین رشد هفتگی خود از خرداد قرار گرفت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۵۴ دقیقه بامداد روز جمعه بهوقت گرینویچ با ۱۳ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش، به ۶۹ دلار و ۵۵ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۲۲ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش، ۶۵ دلار و ۲۰ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
هر دو شاخص نفتی در این هفته بیش از چهار درصد افزایش یافتهاند؛ رشدی که بزرگترین افزایش هفتگی از هفته منتهی به ۲۳ خرداد به شمار میآید. این رشد در پی کاهش غافلگیرکننده ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا و نگرانیها درباره اختلال در عرضه ناشی از حملههای اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه رخ داده است.
تونی سیکامور، تحلیلگر مؤسسه آیجی (IG)، بیان کرد: افزایش قیمتها تحت تأثیر حملههای پهپادی مداوم اوکراین به زیرساختهای نفتی روسیه، هشدار ناتو به کرملین درباره آمادگی برای واکنش به نقضهای آینده حریم هوایی و اقدام مسکو برای توقف صادرات سوخت کلیدی بوده است.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه روز پنجشنبه (سوم مهر) اعلام کرد که این کشور تا پایان سال ممنوعیت نسبی صادرات گازوئیل را اعمال میکند و ممنوعیت موجود صادرات بنزین هم تمدید میشود.
کاهش ظرفیت پالایش نفت، مسکو را به کاهش تولید نفت خام نزدیک کرده است، چند منطقه در روسیه با کمبود برخی از انواع سوخت روبهرو شدهاند.
دنیل هاینس، تحلیلگر مؤسسه ایانزد (ANZ)، در یادداشتی نوشت: هشدار ناتو درباره واکنش به نقضهای بیشتر حریم هوایی، تنشهای ناشی از جنگ روسیه و اوکراین را تشدید کرده و چشمانداز تحریمهای بیشتر علیه صنعت نفت روسیه را افزایش داده است.
در همین حال، دولت منطقهای کردستان عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که صادرات نفت از این منطقه ظرف ۴۸ ساعت ازسر گرفته خواهد شد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، میتواند روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت به بازار جهانی بازگرداند و بر قیمتها فشار وارد کند.
دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا در تازهترین برآورد خود اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه اخیر با نرخ سالانه ۳.۸ درصد افزایش یافته است. دادههای اقتصادی فراتر از انتظار میتواند بانک مرکزی ایالات متحده را در کاهش نرخ بهره محتاطتر کند.
بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد؛ نخستین کاهش از دسامبر گذشته که نشانهای از احتمال کاهشهای بیشتر در آینده تلقی شده است.
