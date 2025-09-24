به گزارش خبرنگار مهر، حسین جابری انصاری در نشست داخلی با خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، با اشاره به دشواریهای حرفه خبرنگاری گفت: متأسفم که حقوق طبیعی و بدیهی همکاران خبری ما گاهی رعایت نمیشود. خبرنگاری از نظر من نوعی عشق و جنون است؛ عشقی که از منطق مادی فراتر میرود و با معیارهای دنیای مادی قابل سنجش نیست.
وی با تأکید بر اینکه خبرنگاری شغلی شبانهروزی و پرتنش است، افزود: اگر صرفاً با چرتکه مادیت به این حرفه نگاه کنیم، بسیاری از خبرنگاران باید آن را رها کنند. اما واقعیت این است که خبرنگاری چیزی در درون دارد که فرد را وابسته میکند و نمیتوان از آن دل کند.
جابری انصاری با انتقاد از نبود بیمه برای برخی نیروهای خبری گفت: رابطه کاری بدون بیمه را رابطهای استثماری، غیر اخلاقی و غیر انسانی میدانم. بهویژه در مورد نیروهای حقالتحریری، امضای قرارداد بدون بیمه برای من عذابآور است.
وی تأکید کرد: مدیریت نباید بر اساس عشق و جنون باشد، بلکه باید با منطق قابل اندازهگیری و پاسخگویی همراه باشد. من تمام تلاش خود را برای اصلاح این وضعیت به کار خواهم گرفت و از هیچ اقدامی در جهت تأمین حقوق خبرنگاران دریغ نخواهم کرد.
وی با تأکید بر لزوم حذف گروه سوم نیروی انسانی، افزود: هدف ما این است که فقط دو گروه در ساختار نیروی انسانی داشته باشیم؛ گروه اول شامل نیروهای رسمی و گروه دوم شامل نیروهای شرکتی با شغل و بیمه مشخص که فعالیتهای ذوقی انجام میدهند. گروه سوم باید به حداقل برسد، چرا که این نوع رابطه کاری را غیرانسانی و غیراخلاقی میدانم.
مدیرعامل ایرنا با اشاره به اقدامات انجامشده در یک سال گذشته گفت: برای همکاران شرکتی بیمه تکمیلی فراهم کردیم و سهم پرداختی سازمان را برابر با نیروهای رسمی قرار دادیم. همچنین پاداش پایان سال را به همه نیروها، اعم از رسمی و شرکتی، به میزان پایه حقوقشان پرداخت کردیم.
وی با انتقاد از نگاه صرفاً قانونی به مسائل انسانی، تصریح کرد: قانونمداری لازم است، اما انسانیت و اخلاق باید فراتر از قانون باشد.
جابری انصاری همچنین به مشکلات ساختاری در حوزه مشاغل سخت اشاره کرد و گفت: خبرگزاری ما به دلیل وابستگی به دولت، از مزایای قانون مشاغل سخت محروم است. در حال پیگیری هستیم تا با ابتکارهایی، این قانون در خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز اجرایی شود.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه رسانهها در توسعه کشور، خاطرنشان کرد: رسانه، هنر و فرهنگ باید در رأس توجهات مدیریتی و بودجهای کشور قرار گیرند. هیچ کشوری بدون تقویت این بخشها به قدرت فراگیر نمیرسد. من صدای شما هستم و تلاش میکنم این صدا را به گوش مسئولان، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تا رئیسجمهور و نمایندگان مجلس، برسانم.
جابری انصاری اظهار داشت: اگر فقر وجود دارد، باید بهصورت عادلانه میان همه تقسیم شود. تهرانزدگی آفت حکمرانی و رسانههای حکومتی شده است. امکانات نباید فقط در پایتخت متمرکز باشد، بلکه باید به شهرستانها نیز بهطور مساوی برسد.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی، افزود: بدنهی اجرایی کشور به تهراننشینی و تصمیمگیری متمرکز عادت کرده است. این روند باید اصلاح شود. در سطح ملی نیز باید اولویتبندیها و توزیع امکانات بهگونهای باشد که همهی استانها و مراکز کشور از آن بهرهمند شوند.
جابری انصاری با اشاره به پیگیریهای مستمر در جلسات مختلف، گفت: در شورای معاونان و دیدار با مقامات، همواره مسائل خبرنگاران، مشکلات مالی و بیمهای آنها را مطرح کردهام. این تعهدی است که بر دوش من گذاشته شده و قول دادهام صدای همکارانم در تهران باشم.
وی همچنین با اشاره به سفرهای استانی خود، تصریح کرد: هدف از حضور در مراکز استانها، آشنایی نزدیک با وضعیت نیروی انسانی و امکانات است. متأسفانه ساختارهای دولتی ما دچار بروکراسی فرسوده هستند و تحرک لازم را ندارند. اما حضور مستقیم مدیر ارشد میتواند منشأ اتفاقات مثبت باشد.
جابری انصاری با بیان اینکه عقبماندگی ۲۵ تا ۳۰ ساله در حوزه ساختمانها، تجهیزات و زیرساختهای رسانهای وجود دارد، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا هم به لحاظ فیزیکی و هم محتوایی، شرایط را بهبود ببخشیم. گزارشهای میدانی از سفرها تهیه میشود و اصلاحات بهتدریج آغاز شده است.
وی افزود: وزارت خارجه کشورها نیز ایرنا را بهعنوان رسانه رسمی جمهوری اسلامی میشناسند و در صورت انتشار اخبار، پاسخگویی از سوی دولت صورت میگیرد. سایر رسانهها آزاد هستند، اما ایرنا باید مواضعی اتخاذ کند که قابل دفاع در سطح بینالمللی باشد.
جابری انصاری در پایان با ابراز احترام به تلاشهای همه خبرنگاران و فعالان رسانهای کشور، گفت: قدردان زحمات همه همکاران در خبرگزاریهای مختلف هستیم. از مدیران تا خبرنگاران، عاشقانه خدمت میکنند و ما با فروتنی در برابرشان ایستادهایم.
