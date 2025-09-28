خبرگزاری مهر -گروه استانها، علی ستاری: ششم اردیبهشت ماه برای مردم بندرعباس و ایران یکی از تلخترین روزهای تقویم بود که البته بعد از آن رخدادهای تلختری نیز کشور ما را به خود درگیر کرد اما انفجار و حریقی که در بندر شهید رجایی به وقوع پیوست به نوعی بیسابقه بود در حدی که آتش نشانهای حاضر در محل، این انفجار را سومین انفجار بزرگ تاریخ میدانستند.
یکی از ترینهای این حادثه، حجم بالای خسارتها بود، خسارتهایی که دامنهاش از جان انسانها آغاز میشود و تا از بین رفتن مال التجارههای بسیاری امتداد پیدا میکند.
بحران بزرگ انفجار و حریق در بندر شهید رجایی با از جان گذشتگی آتشنشانها و هم افزایی همه ظرفیتها به سرعت مدیریت شد و با پای کار آمدن سریع دستگاه قضائی دیه جانباختگان و خسارت دیدگان و خسارت خودروها در صف پیگیری قرار گرفت و عموماً پرداخت شد.
اما آنچه که بعد گذشت ۵ ماه هنوز تکلیفش به صورت کامل مشخص نشده و گلایه مندی تجار و بازرگانان را در پی داشته است؛ تأخیر در پرداخت خسارت صاحبان کالا و محوطه داران است.
حجم خسارتی که در حوزه کانتینرها وارد شده است تقریباً بیسابقه است؛ به دلیل ایجاد مشکلات زیرساختی حتی برخی کانتینرها که دچار حریق نشدهاند نیز خسارت دیدهاند؛ این نوع خسارتها بیشتر در حوزه کانتینرهای یخچالی است که به دلیل قطع شدن برق محوطه با مشکل روبرو شدهاند، سطح دیگر خسارت در حوزه خودِ کانتینرها است؛ بسیاری از کانتینرها استیجاری هستند و ممکن است متعلق به کشوری دیگر باشند که در این حادثه آسیب دیدند، کالاهای سوخته دیگر بخش خسارتها هستند؛ از چای و برنج گرفته تا گوشت و لوازم الکترونیکی محتویات کانتینرهای آسیب دیده بوده اند که در دو سطح صادراتی و وارداتی خسارت دیدند.
خسارت به محوطهها نیز جزو خسارتهای کلان این حادثه است؛ علاوه بر محوطه کانتینری سینا، محوطههای مجاور نیز بر اثر انفجار و حریق آسیب دیدند که ضرورت دارد با توجه به اینکه دستگاه قضائی مقصران حادثه را نیز معرفی کرده است؛ در پرداخت خسارات تسریع شود بر همین اساس موضوع را از طریق عادل شهرزاد رئیس قرارگاه پیگیری خسارات حادثه بندر شهید رجایی پیگیری کردیم.
مدیریت بحران از گسترش حادثه جلوگیری کرد
عادل شهرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح دقیق اقدامات انجام شده، وضعیت پرداخت خسارات، روند بیمهها، مشکلات ارزی و ابعاد گسترده این حادثه پرداخت.
شهرزاد با تأکید بر گستردگی حادثه گفت: آتشسوزی بندر شهید رجایی حادثه کوچکی نبود و بهراحتی میتوانست به یک بحران ملی تبدیل شود؛ اما مدیریت قاطعانه استاندار و تشکیل ساختاری منسجم برای کنترل بحران، مانع از گسترش آن شد.
او افزود: در پی تلاشهای انجام شده با گذشت تنها ۴۸ ساعت از حادثه، فعالیتهای بندری و گمرکی بندر شهید رجایی به طور کامل از سر گرفته شد.
۱۱ هزار کانتینر و ۲۴۰۰ خودرو در حادثه انفجار بندر شهید رجایی آسیب دیدند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در خصوص میزان خسارات حادثه انفجار در بندر شهید رجایی گفت: طی این حادثه حدود ۱۱ هزار کانتینر آسیب دیدند که از این تعداد، ۴۸۰۰ کانتینر کاملاً از بین رفت.
وی افزود: کانتینرهای آسیب دیده متعلق به ۱۲ هزار و ۶۷۰ تاجر شامل تجار کلان و خرد بود که در حادثه متضرر شدند.
شهرزاد عنوان کرد: حادثه بندر شهید رجایی ۱۶۰۰ مجروح داشت و تمام دیه جانباختگان نیز پرداخت شده است ضمن اینکه در این حادثه ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ دستگاه خودرو آسیب دیدند که همه آنها با کمک بیمه خسارات جبران شد.
تشکیل قرارگاه ویژه برای پیگیری خسارات
شهرزاد توضیح داد: بلافاصله پس از حادثه، به دستور استاندار هرمزگان قرارگاه ویژهای با مشارکت بخش خصوصی، بیمهها، بانکها، اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی تشکیل شد.
وظایف این قرارگاه عبارت بود از ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از خسارتدیدگان و نوع کالاها، شناسایی حجم و نوع خسارت، تشکیل کمیته ۶ نفره برای تعیین خسارت با حضور نمایندگان بیمه، دادگستری، گمرک، بندر و....
وی گفت: تمام کانتینرهای موجود در سه تا چهار محوطه آسیبدیده توسط این تیم بررسی و تعیین خسارت شدند و هم اکنون در مرحله ارزیابی و پرداخت بیمه هستیم.
پیچیدگی بیمهها و مراحل پرداخت خسارت
وی با اشاره به چالشهای بیمهای گفت: برخی کانتینرها متعلق به چند تاجر بودند یا دارای کالاهای متنوع با ارزشهای متفاوت بودند. این موضوع روند ارزیابی خسارت را پیچیده و زمانبر کرده است.
بیش از ۱۵ شرکت بیمهای درگیر پرداخت خسارات هستند
رئیس قرارگاه ویژه پیگیری خسارات بندر شهید رجایی با بیان اینکه تاکنون چند پرونده بزرگ به مرحله پرداخت خسارت رسیدهاند، گفت: حدود ۱۵ شرکت بیمهای درگیر پرداخت خسارات بندر شهید رجایی هستند و درخواست ما این است که سرعت بیشتری به ارزیابیهای خسارتها دهند.
کمکهای بلاعوض و حمایت بانکها
معاون استانداری هرمزگان بیان کرد: اتاق بازرگانی ایران، هرمزگان و چند استان دیگر کمکهایی بلاعوض به بازماندگان و آسیبدیدگان پرداخت کردهاند و با تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان هرمزگان، اقساط بانکی تجار آسیبدیده به مدت ۶ ماه امهال شده است.
هنوز دو مشکل باقی مانده است
شهرزاد ادامه داد: با وجود همه اقدامات، هنوز دو مشکل مهم حلنشده باقی ماندهاند مشکل نخست پرداخت نهایی خسارت توسط بیمهها است که از طرق مختلف پیگیر تسریع آن هستیم و چالش دوم رفع تعهدات ارزی تجار آسیبدیده است.
وی افزود: تا زمانی که ارزیابی کامل بیمهها انجام نشود و میزان دقیق خسارت مشخص نشود، بانک مرکزی نمیتواند نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام کند؛ با این حال، بانکها فعلاً تا پایان سال به تجار مهلت دادهاند.
بررسی در سطح ملی و امید به مصوبه سران قوا
شهرزاد در پایان خبر داد: چند روز پیش جلسهای در اتاق بازرگانی ایران با حضور چند وزیر و معاون حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد و مقرر شد موضوع رفع تعهد ارزی در جلسه سران قوا مطرح و برای آن تصمیمگیری قطعی شود.
نظر شما