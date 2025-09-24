به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید محمدی زاد اظهار کرد: در پی قتل خانمی کهنسال در حدود یک ماه پیش در منزلش توسط فردی ناشناس موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به متواری شدن مقتول به استان‌های اطراف پس از گذشت یک ماه مأموران پلیس زرندیه موفق شدند در تحقیقات گسترده صورت گرفته قاتل را که مردی ۳۸ ساله است را در تهران شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان زرندیه گفت: قاتل در بازجویی‌های پلیس علت قتل را اختلافات قبلی با مقتول اعلام و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.