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۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۰۵

قاتل فراری در تفرش شناسایی و دستگیر شد؛ راز قتل مرد ۳۸ ساله فاش شد

قاتل فراری در تفرش شناسایی و دستگیر شد؛ راز قتل مرد ۳۸ ساله فاش شد

تفرش- فرمانده انتظامی تفرش از دستگیری قاتل و دو همدستش در پی کشف راز قتل مردی ۳۸ ساله خبر داد و گفت: متهمان پس از اعتراف به جرم، تحویل دستگاه قضایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین اسلامی اظهار کرد: در پی اعلام مفقود شدن مردی ۳۸ ساله در شهرستان تفرش، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات تخصصی توسط مأموران پلیس آگاهی تفرش و همکاری پلیس آگاهی مرکز استان، مشخص شد فرد مفقودشده به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تفرش ادامه داد: در ادامه بررسی‌ها، قاتل که مردی ۲۸ ساله بود، شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد، متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، در مواجهه با مدارک و مستندات موجود، به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

اسلامی تصریح کرد: قاتل در بازجویی‌های فنی اذعان داشت که به‌دلیل اختلافات قبلی با مقتول، با همکاری دو نفر دیگر اقدام به قتل وی کرده است.

وی بیان کرد: متهم اصلی به‌همراه دو همدستش پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

کد مطلب 6636518

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