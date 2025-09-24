دستیابی سربازان گمنام امام زمان(عج) به گنجینه اطلاعات تسلیحاتی اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در یک برنامه تلویزیونی به عنوان مستند «نهان‌خانه عنکبوت» - که می‌توانید ویدئوی کامل آن را از اینجا مشاهده کنید - در خصوص انتقال اسناد بسیار مهم از رژیم صهیونیستی به کشورمان، گفت: دشمن اصلی این ملک و ملت و دین و آیین، نه فقط آن باند جنایتکار حاکم بر فلسطین اشغالیست، بلکه جریانی صهیونیستی آمریکایی که علاوه بر ما، دشمن بسیاری از کشورها و ملت‌ها، بلکه دشمن حق و حقیقت و عدالت و دشمن بشریت است.

وی افزود: باشگاه سلطه غربی در یک اشتباه محاسباتی مهلک قلاده سگ هار خود را رها کرد تا این بار به ایران عزیز مقتدر سرافراز تهاجم کند، اما این بار با انسجام مردم با دفاع جانانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با جانفشانی‌های فرزندان مدافعان وطن، با فرماندهی مدبرانه و شجاعانه فرماندهی معظم کل قوا و حضور فعال رئیس جمهور محترم و دولت چهاردهم، جهانیان شکست و خاری فرزند نامشروع غربی را دیدند و شادی کردند.

حجت‌الاسلام خطیب گفت: امروز قصد داریم بخشی از سرشکستگی رژیم صهیونیستی آمریکایی را بازگو کنیم. شکست اطلاعاتی رژیم، وزارت اطلاعات در بیانیه مورخ ۲۰ خرداد دستیابی به یک گنجینه اطلاعاتی از نهان‌خانه‌های رژیم صهیونیستی و انتقال آن به ایران را اعلام کرد.

وزیر اطلاعات اظهار کرد: واقعیت آن است که سربازان گمنام امام زمان طی یکی از پیچیده‌ترین اقدامات چند لایه اطلاعاتی عملیاتی، تا اعماق نهانخانه‌های رژیم صهیونیستی نفوذ کرده و به اطلاعات پنهان آن رژیم در حوزه‌های مختلف هسته‌ای، نظامی، اطلاعاتی و علمی دست یافتند و امروز صرفاً به بخشی از این اطلاعات اشاره خواهد شد.

حجت‌الاسلام خطیب گفت: انجام حرفه‌ای و هوشمندانه پروژه نفوذ، دستیابی به اسناد سری رژیم و انتقال موفق اسناد پایگاه‌هایی از قبل پیش‌بینی شده صرفاً یک بخش از اقدامات ترکیبی اطلاعات عملیاتی مقتدرانه بود.

وی افزود: اگرچه گنجینه منتقل شده به داخل کشور شامل میلیون‌ها صفحه اطلاعات مختلف و متنوع رژیم صهیونیست اعم از پروژه‌های پیشین و در دست اقدام تسلیحاتی رژیم تبهکار حاکم بر سرزمین‌های اشغالی، پروژه‌های بهسازی و بازفرآوری تسلیحات هسته‌ای قدیمی پروژه‌های مشترک با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بود.

وزیر اطلاعات اظهار کرد: تمامی ساختار اداری و دست‌اندرکاران تسلیحات اتمی و محققین پژوهشگران و مدیران ارشد این پروژه‌های ضدبشری اسامی محققین به اصطلاح آمریکایی و اروپایی در پروژه‌های مورد اشاره، آدرس تأسیسات شرکت‌ها و تمامی همکاران این پروژه‌ها را در بر می‌گرفت.

وی ادامه داد: مأموریت بسیار مهم و پیچیده بعدی سربازان گمنام امام زمان پردازش اطلاعات و یافتن روابط عناصر و شبکه‌های مختلف انسانی و سازمانی مرتبط با پروژه‌های هسته‌ای رژیم در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی است. کشف روابط عناصر و شبکه‌ها به اندازه پروژه نفوذ و انتقال اطلاعات به داخل کشور اهمیت دارد.

حجت‌الاسلام خطیب گفت: در مرحله فعلی صرفاً بخش اندکی از میلیون‌ها صفحه اطلاعات به دست آمده از رژیم صهیونیستی را افشا کردیم. همین بخش اندک صفحه تاریخ پنهانکاری های رژیم وها میانش را ورق زده و به سیاست ابهام هسته‌ای رژیم پایان می‌دهد.

وزیر اطلاعات اظهار کرد: در دریافت‌های ما اسامی و مشخصات کامل نشانی و روابط کاری ۱۸۹ متخصص هسته‌ای و نظامی رژیم و پروژه‌های در دست هر یک از آنها کشف شده است که این لیست همچنان در حال تکمیل است. در گنجینه به دست آمده اطلاعات دقیققی پیرامون اماکن حساس نظامی و علمی با کاربردهای دوگانه وجود دارد که با تحویل مختصات آنها به یگان‌های موشکی کشور در خلال جنگ ۱۲ روزه برخی از آنها مورد هدف قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام خطیب بیان کرد: همین بخش اندک از اطلاعات افشا شده همکاری رژیم آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی با رژیم جنایتکار صهیونیستی را نمایان می‌کند. علاوه بر آن اسنادی از اعمال نفوذ رسمی مقامات رژیم و سناتورهای آمریکایی آژانس و دریافت اطلاعات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان را بازگو می‌کند. تعداد قابل توجهی از کارکنان دستگاه‌های هسته‌ای و نهادهای نظامی و شهروندان عادی رژیم با وزارت اطلاعات برای دستیابی به انبوه اسناد به دست آمده و انتقال آن اسناد از لایه‌های تو در توی حفاظتی رژیم به ایران عزیز همکاری کردند که دارای دو انگیزه بودند؛ یکی انگیزه مادی یعنی دریافت پول و دیگری شدت تنفر از به اصطلاح نخست‌وزیر فاسد جنایتکار رژیم و گرفتن انتقام از او.

وزیر اطلاعات اظهار کرد: اکنون من به این رذل قاتل می‌گویم به جای حل مشکل آب ایران به فکر رفع مشکل نان عده کثیری از کارمندان باش که با انگیزه کسب پول با ما همکاری کردند. هم اکنون هم در حال همکاری هستند.

حجت‌الاسلام خطیب بیان کرد: علاوه بر آن می‌خواهم راز تلاش رژیم صهیونیست برای القاء نفوذ در میان مردم و مسئولین را افشا کنم که رازش در شکست تاریخی جنگ ۱۲ روزه و نفوذ عمیق سربازان گمنام امام زمان به درونی‌ترین لایه‌های محافظت شده رژیم است. افسانه نفوذ را تولید و متأسفانه عده‌ای در داخل هم بر آن دمیدند. ما تعرض اطلاعاتی دشمن نسبت به برخی افراد سست عنصر داخلی را هیچ‌گاه انکار نکردیم؛ از جمله یکی از این خائنین شناسایی محاکمه اعدام و اعلام گردید که باید از قوه قضاییه تشکر کرد.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون نیز پرونده‌های جاسوسی دیگری را در دست اقدام داریم، اما تلاش مذبوحانه رژیم آدمکشان حرفه‌ای برای پنهان کردن نفوذ بزرگ وزارت اطلاعات در دژها، پستوها و صندوق‌های حفاظت شده آن‌هاست و نیز برای عملیات فریب به‌خصوص پوشش دادن به روش‌های فناورانه کسب اطلاعات از کشور ماست. ان‌شاءالله در آینده و در استمرار افشای اسناد گنجینه اطلاعاتی به دست آمده به آنها خواهیم پرداخت.