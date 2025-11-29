اولین جلسه دفتر سیاست خارجی حزب ندای ایرانیان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه دفتر سیاست خارجی حزب ندای ایرانیان به ریاست احسان ارجمند و با حضور سیدمحمدصادق خرازی، دبیرکل سابق این حزب برگزار شد.

در این جلسه اعضای دفتر سیاست خارجی معارفه شدند و پس از مرور آخرین خبرها و تحولات بین‌الملل، بررسی تحولات و تنش‌های میان ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا در دستور کار قرار گرفت.

بخش اصلی جلسه به بررسی سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به پاریس اختصاص یافت. در این بخش، صادق خرازی به‌عنوان مهمان ویژه، تحلیل جامعی از ابعاد این سفر ارائه داد و به گمانه‌زنی‌ها پیرامون احتمال آغاز دور جدیدی از مذاکرات ایران و غرب و ضرورت اعتمادسازی میان طرفین پرداخت.

جلسه با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده و تأکید بر اهمیت رصد تحولات بین‌المللی و آماده‌سازی دفتر سیاست خارجه برای مواجهه با سناریوهای احتمالی آینده پایان یافت.

