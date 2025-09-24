به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های دولتی استان خوزستان با صدور بخشنامه‌ای، تعطیلی واحدهای بانکی در روزهای پنجشنبه را از ابتدای مهرماه سال جاری ابلاغ کرد.

بر این اساس، کلیه شعب و واحدهای ستادی بانک‌های دولتی استان خوزستان در روزهای پنجشنبه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. با این حال، شعب و دفاتر ستادی منتخب، به صورت کشیک فعال در ساعت هشت صبح تا ۱۲ ظهر آماده ارائه خدمات به مشتریان هستند.

در این بخشنامه تأکید شده است که مدیران بانک‌ها ضمن رعایت دستورالعمل‌های مرتبط، اطلاع‌رسانی لازم را به مشتریان و کارکنان خود انجام دهند.

همچنین، لیست شعب کشیک در روزهای چهارشنبه هر هفته باید به دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های دولتی استان خوزستان ارسال شود.