۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

تغییر ساعات کاری بانک‌های خوزستان از فردا

اهواز - بر اساس اعلام کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، ساعات فعالیت واحدهای صف و ستاد بانک‌های دولتی استان از اول مهر ۱۴۰۴ تغییر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای از تغییر ساعات کاری شعب و ستاد بانک‌های دولتی استان خبر داد. این تغییرات از فردا سه‌شنبه اجرایی خواهد شد و شامل روزهای شنبه تا پنج‌شنبه می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، ساعات کاری به شرح زیر اعلام شده است:

- شنبه تا چهارشنبه:

- کارکنان: از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰

- مشتریان: از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰

- پنج‌شنبه‌ها:

- کارکنان: از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰

- مشتریان: از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰

همچنین ادارات امور شعب و سرپرستی‌هایی که در روزهای پنج‌شنبه به صورت کشیک فعالیت دارند، موظف‌اند در روزهای شنبه تا چهارشنبه تا ساعت ۱۵ به فعالیت خود ادامه دهند.

