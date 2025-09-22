به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان خوزستان با صدور اطلاعیهای از تغییر ساعات کاری شعب و ستاد بانکهای دولتی استان خبر داد. این تغییرات از فردا سهشنبه اجرایی خواهد شد و شامل روزهای شنبه تا پنجشنبه میشود.
بر اساس این اطلاعیه، ساعات کاری به شرح زیر اعلام شده است:
- شنبه تا چهارشنبه:
- کارکنان: از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰
- مشتریان: از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰
- پنجشنبهها:
- کارکنان: از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰
- مشتریان: از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰
همچنین ادارات امور شعب و سرپرستیهایی که در روزهای پنجشنبه به صورت کشیک فعالیت دارند، موظفاند در روزهای شنبه تا چهارشنبه تا ساعت ۱۵ به فعالیت خود ادامه دهند.
