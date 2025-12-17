  1. اقتصاد
ساعت کاری بانک‌ها در زمستان اعلام شد

شورای هماهنگی بانک‌ها با استناد به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کاری بانک‌های عضو این شورا را در بازه زمانی اول دی‌ ماه ۱۴۰۴ تا 15 فروردین‌ ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۴ شورای هماهنگی بانک‌ها با استناد به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کاری بانک‌های عضو این شورا را در بازه زمانی اول دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد؛ ساعاتی که شامل زمان ارائه خدمات به مشتریان و حضور کارکنان در شعب و واحدهای ستادی است.

بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها و در چارچوب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری بانک‌ها در بازه زمانی اول دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شد.

مطابق این اطلاعیه، شعب بانک‌ها در سراسر کشور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ به مشتریان خدمات ارائه می‌دهند و ساعت حضور کارکنان نیز از ۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ خواهد بود. همچنین در روزهای پنجشنبه، زمان خدمات‌دهی به مشتریان از ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و ساعت کاری کارکنان از ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ اعلام شده است.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها، واحدهای ستادی بانک‌ها در تهران نیز در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ فعالیت خواهند داشت.

    • saeed IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      6 2
      پاسخ
      کارمندان بانک ها در استان های دیگه آدم نیستن خانواده ندارن که پنج شنبه ها واسه تهرانی ها تعطیله ولی سایر استان ها پنج شنبه هم روز کاریه
      • علی IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        2 1
        پنج شنبه ها تعطیل نشده یه چیزی گفتن ولی بخشنامه نشد.
      • ایران IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
        0 1
        خیلی کار میکنین که باز دنبال تعطیل کردن روز پنجشنبه هستین برین خداتون و شکرکنید که تو بانک کار میکنید اگر ببینید بقیه چطور و با چه زحمتی کار میکنن دیگه نمیگین پنجشنبه تعطیل می بود و آرزوی کار در روز پنجشنبه رو داشتین
      • ایران IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
        1 0
        پنج شنبه تمام شعب تهران باز حتی ادارات صف هم بازه فقط ستاد تعطیله

