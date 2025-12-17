به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۴ شورای هماهنگی بانک‌ها با استناد به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کاری بانک‌های عضو این شورا را در بازه زمانی اول دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد؛ ساعاتی که شامل زمان ارائه خدمات به مشتریان و حضور کارکنان در شعب و واحدهای ستادی است.

بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها و در چارچوب بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری بانک‌ها در بازه زمانی اول دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شد.

مطابق این اطلاعیه، شعب بانک‌ها در سراسر کشور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ به مشتریان خدمات ارائه می‌دهند و ساعت حضور کارکنان نیز از ۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ خواهد بود. همچنین در روزهای پنجشنبه، زمان خدمات‌دهی به مشتریان از ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و ساعت کاری کارکنان از ۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ اعلام شده است.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها، واحدهای ستادی بانک‌ها در تهران نیز در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ فعالیت خواهند داشت.