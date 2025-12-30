به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد: حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران، بانکهای عضو این شورا در استان تهران، در روز مذکور، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.
بر این اساس، شعب کشیک بانکها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانکها ذکر گردیده است به همراه واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، دایر میباشند.
این شورا همچنین تاکید کرد که نحوه فعالیت بانکها در سایر استانها بنا به تصمیم استانداریهای متبوع است. از مشتریان گرامی بانکها انتظار میرود، حتیالمقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانکها استفاده نمایند.
