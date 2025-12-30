  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

نحوه فعالیت بانک‌ها در روز چهارشنبه ۱۰ دی اعلام شد

شورای هماهنگی بانک‌ها طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بانک‌های عضو این شورا در استان تهران، در روز چهارشنبه ۱۰ دی، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد: حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران، بانک‌های عضو این شورا در استان تهران، در روز مذکور، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

بر این اساس، شعب کشیک بانک‌ها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانک‌ها ذکر گردیده است به همراه واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، دایر می‌باشند.

این شورا همچنین تاکید کرد که نحوه فعالیت بانک‌ها در سایر استان‌ها بنا به تصمیم استانداری‌های متبوع است. از مشتریان گرامی بانک‌ها انتظار می‌رود، حتی‌المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک‌ها استفاده نمایند.

