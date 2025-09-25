هوای اصفهان آلوده است؛ شاخص ۳ شهر در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز پنجشنبه سوم مهر با میانگین ۱۲۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۲۳، پارک زمزم ۱۲۰، بزرگراه خرازی ۱۲۵، سپاهان‌شهر و دانشگاه صنعتی ۱۱۵، خیابان رهنان ۱۳۲، خیابان زینبیه ۱۲۹، خیابان فرشادی ۱۱۶، خیابان فیض ۱۱۳، بولوار کاوه ۱۲۴، کردآباد ۱۴۴، خیابان میرزا طاهر ۱۴۸ و خیابان هزار جریب ۱۲۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه ولدان با عدد ۱۵۳ AQI وضعیت ناسالم برای عموم افراد را نشان می‌دهد.

امروز همچنین هوای خمینی‌شهر، زرین‌شهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم جامعه و کاشان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

