هوای اصفهان و ۴ شهر مجاور در وضعیت قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۲ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۹ صبح روز چهارشنبه دوم مهر با میانگین ۱۶۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۶۲، پارک زمزم ۱۵۷، بزرگراه خرازی ۱۶۳، خیابان میرزا طاهر، بولوار کاوه و دانشگاه صنعتی ۱۶۰، خیابان رودکی ۱۸۳، خیابان‌های فرشادی و رهنان ۱۵۸، خیابان زینبیه ۱۸۵، خیابان فیض ۱۵۹، کردآباد ۱۷۶، ولدان ۱۷۳ و خیابان هزار جریب ۱۶۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در سپاهان‌شهر با عدد ۱۴۲ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

امروز همچنین هوای خمینی‌شهر، شاهین‌شهر، کاشان و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم جامعه و زرین‌شهر، نجف آباد و مبارکه در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.