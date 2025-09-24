وضعیت هوای تهران در نیمه اول امسال

به گزارش خبر گزاری مهر، فاطمه کریمی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار کرد: درشش ماه ابتدایی امسال شهروندان شش روز با شرایط پاک، ۱۰۴ روز با شرایط قابل قبول، ۶۵ روز با شرایط ناسالم برای گروههای حساس، هفت روز با شرایط ناسالم، دو روز با شرایط بسیار ناسالم و دو روز را نیز با وضعیت خطرناک تجربه کردهاند بنابراین در ۱۸۶ روز از ابتدای امسال تا پایان تابستان، حدود ۴۱ درصد روزها وضعیت آلودگی فراتر از حد سلامت داشتهاند که در مقایسه با درصد مشابه سال گذشته (۳۲ درصد)، افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
وی افزود: اگرچه تعداد روزهای آلوده امسال افزایش یافته اما در مورد آلایندههای گازی بهخصوص اوزن، کاهش نسبی دیده شده ولی در مورد آلاینده ذرات معلق شرایط کیفی هوا نامناسبتر از سال گذشته بوده است.
کریمی با اشاره به این موضوع که در سال جاری، سهم ذرات معلق ناشی از گرد و خاک و پدیدههای جوی به دلیل شرایط اقلیمی خاص افزایش یافته است که باعث شده تا شرایط آلودگی بیشتر معطوف به پدیدههای هواشناسی و محیطزیستی باشد، گفت: این وضعیت بیانگر ضرورت انجام اقدامات راهبردی در مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی، کنترل خشکسالی و تغییرات اقلیمی در کنار کاهش نقش منابع انسانی آلایندههاست.
نظر شما