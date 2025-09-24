به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، محمدصادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست معرفی فعالیت‌های این مرکز اظهار داشت: مرکز تحقیقات آلودگی هوا از سال ۱۳۹۳ با دریافت موافقت قطعی فعالیت خود را آغاز کرده و پیش از آن نیز مطالعات مهمی در این حوزه انجام داده است.

وی با اشاره به دستاوردهای این مرکز گفت: مرکز تحقیقات آلودگی هوا موفق شده بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، رتبه دوم مراکز بیومدیکال بیش از ده سال و رتبه دوازدهم در بین کل مراکز تحقیقاتی وزارت بهداشت را کسب کند.

حسنوند فعالیت‌های اثرگذار این مرکز را شامل بررسی کیفیت هوای کشور، ارزیابی اثرات بهداشتی و اقتصادی آلودگی هوا و ارائه راهکارهای کاهشی برشمرد و افزود: نتایج این مطالعات به وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست، مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط ارسال می‌شود.

وی همچنین از تدوین سند حمایت‌طلبی برای کنترل و کاهش آلودگی هوا با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی و دستگاه‌های اجرایی خبر داد که بخشی از آن در «قانون هوای پاک» و اسناد بالادستی کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا ادامه داد: مطالعه سهم‌بندی منابع انتشار ذرات معلق در تهران با همکاری شهرداری و سازمان محیط زیست، و نیز تهیه گزارش‌های پیوسته سلامت برای نیروگاه اتمی بوشهر، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تهران و سمنان و مجتمع‌های پتروشیمی آپادانا و بیدبلند از دیگر اقدامات کلیدی این مرکز بوده است.

به گفته وی، این مرکز همچنین در برآورد انتشار گازهای گلخانه‌ای مانند متان در صنایع بزرگ کشور فعالیت داشته و در سطح بین‌المللی در تدوین گایدلاین سازمان جهانی بهداشت در حوزه کیفیت هوا و مطالعات سفارشی دفتر WHO و صنایع مختلف مشارکت کرده است.

حسنوند خاطر نشان کرد: این مجموعه با اجرای مطالعات ملی و همکاری‌های بین‌المللی، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه و سیاست‌گذاری‌های کلان محیط زیستی کشور ایفا می‌کند.