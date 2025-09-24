ایران رتبه نخست شدت مصرف انرژی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، گفت: یکی از مهمترین تکالیف این شرکت، فرهنگسازی در زمینه مدیریت مصرف برق است. ایران جزو ۱۴ کشور بزرگ تولیدکننده برق در جهان و در میان پنج کشور اول سازنده توربین محسوب میشود. وی افزود: بیش از ۹۵ درصد تجهیزات برق کشور در داخل ساخته میشود و حتی به خارج صادر میگردد.
رجبی مشهدی طول شبکه برق کشور را بیش از ۹۸۰ هزار کیلومتر اعلام کرد و گفت: نگهداری این شبکه عظیم توسط حدود ۱۵۰ هزار متخصص انجام میشود. ظرفیت نیروگاهی ایران اکنون به ۹۷ هزار مگاوات رسیده است، اما به رغم این توان تولید، کشور از منظر شاخص شدت مصرف انرژی در رتبه نخست جهانی قرار دارد.
وی تاکید کرد با استفاده صحیح و بهینه از سوخت گاز و گازوئیل در نیروگاهها میتوان آلودگی هوا را کاهش داد. او همچنین از پایان طرح ملی «سبا» (سفیران بهینهسازی انرژی) خبر داد و گفت این ابتکار ملی با مشارکت دانشآموزان میتواند نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف ایفا کند.
ادامه دارد…
نظر شما