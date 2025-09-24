به گزارش خبرنگار مهر، ماهرو شایق، دبیر کارگروه اقتصاد چرخشی و محیط زیست ستاد آب، انرژی و محیط زیست معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در نشست خبری روز دوشنبه دوم مهرماه که در محل معاونت علمی برگزار شد، به تشریح اقدامات این ستاد در حوزه محیط زیست پرداخت و گفت: معاونت علمی با ایجاد بخشی تخصصی تحت عنوان «محیط زیست» توجه ویژه‌ای به حل مسائل زیست‌محیطی دارد و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان، تلاش می‌کند چالش‌های محیط زیستی کشور را مدیریت کند.

شایق با اشاره به گستردگی فعالیت‌ها اظهار کرد: ما در چند جبهه مشغول فعالیت هستیم؛ یکی حوزه حکمرانی که در آن سعی داریم با همکاری دستگاه‌های متولی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان سهم مؤثری داشته باشیم. حوزه دیگر توسعه بازار داوطلبانه کربن برای شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها است و همچنین در بخش اجرایی پروژه‌هایی را به مرحله اجرا رسانده‌ایم که بسیاری از آنها برای اولین بار معضلات محیط زیستی کشور را هدف قرار داده‌اند.

دبیر کارگروه اقتصاد چرخشی و محیط زیست ستاد آب، انرژی و محیط زیست به یکی از مهم‌ترین موضوعات محیط زیستی یعنی مدیریت شیرابه‌های پسماند اشاره کرد و توضیح داد: وقتی پسماند بهداشتی دفن می‌شود، اگر شیرابه‌ها به درستی مدیریت نشود، وارد آب‌های زیرزمینی می‌شود و مشکلات جدی زیست‌محیطی ایجاد می‌کند. در این زمینه روش‌های مختلفی مانند فناوری پلاسما در شیراز، روش‌های نوین در اصفهان و قزوین با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان مورد آزمایش و پیاده‌سازی قرار گرفته است و امیدواریم هر یک از این روش‌ها در نهایت به عنوان راهکارهای موفق در سراسر کشور توصیه شوند.

تصفیه آلاینده‌های سرطان‌زای موجود در صنعت نفت و پالایشگاه‌ها

شایق همچنین از فعالیت‌های گسترده در زمینه پسماندهای کشاورزی و صنعتی خبر داد و گفت: ستاد در این بخش نیز ورود جدی داشته و با همکاری پالایشگاه‌های آبادان تلاش کرده است تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند ظرفیت‌های خود را در این حوزه به کار گیرند. یکی از موارد مهم، تصفیه آلاینده‌های سرطان‌زای موجود در صنعت نفت و پالایشگاه‌ها است که برای اولین بار در کشور انجام شده و موفقیت‌های قابل توجهی به همراه داشته است.

وی افزود: در حوزه کشاورزی نیز پروژه‌های مهمی در حال اجرا است؛ به عنوان مثال یکی از پسماندهای کشاورزی که به دلیل گازهای قابل اشتعال به خودی خود آتش می‌گیرد، یک منبع بسیار ارزشمند اقتصادی به شمار می‌رود.

دبیر کارگروه اقتصاد چرخشی و محیط زیست ستاد آب، انرژی و محیط زیست در ادامه با اشاره به حمایت‌های معاونت علمی از پروژه‌های تصفیه فاضلاب‌های نوین در بخش‌های خانگی و صنعتی گفت: این پروژه‌ها با هدف کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و حفظ منابع آبی کشور مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

شایق در صحبت‌های خود به اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش آلاینده‌های هوا پرداخت و افزود: مدیریت هوشمند ترافیک در نقاط مختلف کشور و اجرای پروژه‌های متعددی با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط از جمله برنامه‌های اصلی ما برای ارتقای کیفیت هوای کشور است. معاونت علمی ریاست‌جمهوری با همکاری دستگاه‌های مختلف، متعهد به ارائه راهکارهای نوین، علمی و پایدار برای حل چالش‌های زیست‌محیطی کشور است تا بتوانیم محیط زیستی سالم‌تر و آینده‌ای بهتر برای مردم فراهم کنیم.

راه‌اندازی پایلوت بازار داوطلبانه کربن با همکاری بنیاد مستضعفان

دبیر کارگروه اقتصاد چرخشی و محیط زیست ستاد آب، انرژی و محیط زیست معاونت علمی ریاست‌جمهوری به اهمیت ویژه اقتصاد چرخشی و مدیریت انتشار کربن در کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد چرخشی یکی از کلیدواژه‌های بسیار مهم و راهگشای کشور در مواجهه با چالش‌های ناترازی منابع و مسائل محیط زیستی است. همچنین مهار انتشار کربن از دیگر اولویت‌های حیاتی است که خوشبختانه در این زمینه همکاری‌های گسترده‌ای به‌ویژه با بنیاد مستضعفان برای راه‌اندازی پایلوت بازار داوطلبانه کربن شکل گرفته که امیدواریم تاثیرگذار و راهگشا باشد.

سازمان محیط زیست درخواستی برای بهره‌گیری از فناوری در حفاظت از محیط زیست نداشته است

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شهادت محیط بانان و با وجود بیش از ۱۵۵۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی و محیط زیست، سوال این است که آیا این ظرفیت‌ها به طور مؤثر در حفاظت از محیط بانان محیط زیست به کار گرفته شده‌اند؟ گفت: در این خصوص تعاملاتی با سازمان محیط زیست در سال گذشته انجام شده و نشست‌های مشترکی برای معرفی فناوری‌های مؤثر و ساده در حوزه رصد و پایش محیط زیست برگزار شده و از سازمان محیط زیست درخواست کردیم که بیش از پیش از این فناوری‌ها استفاده کند. این همکاری‌ها ادامه خواهد داشت تا بتوانیم به مدیریت بهتر منابع محیط زیستی دست یابیم.

شایق با تاکید بر آموزش کودکان برای دوست داشتن محیط زیست و پرهیز از شکار گونه‌ها گفت: این نوع آموزش‌ها باعث می‌شود در بزرگسالی احترام بیشتری به محیط زیست گذاشته شود و از نابودی گونه‌ها جلوگیری شود. همچنین برنامه‌هایی برای جایگزینی شکار با حفظ گونه‌ها و پرندگان اجرا شده که نمونه موفقی در این زمینه است. محیط زیست باید روی بخش فرهنگ‌سازی کار جدی انجام دهد و ما نیز پیش‌تر آمادگی خود را برای همکاری با شرکت‌های خلاق در این حوزه اعلام کرده‌ایم تا از فناوری‌ها برای ترویج و حفاظت محیط زیست استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر پروژه مشخصی اجرا نمی‌شود، زیرا باید سازمان محیط زیست تقاضا و آمادگی خود را برای استفاده از این فناوری‌ها اعلام کند. ما شرکت‌هایی را معرفی کرده‌ایم که می‌توانند کمک کنند و در انتظار اقدام سازمان هستیم.