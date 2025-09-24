سینا طالبوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی زاگرب گفت: یکی از درخشانترین نتایج تاریخ کشتی رقم خورد، نه تنها در کشتی فرنگی بلکه در کل ورزش ایران. این نشان میدهد هر جا که علم به کار گرفته شود و به افراد علمی همچون آنالیزور و اعضای کادر فنی اعتماد شود نتیجه همراه با موفقیت خواهد شد. ضمن اینکه استفاده از امکانات زیرساختی عالی، ثمرهاش چنین نتیجهای خواهد شد که واقعاً دنیا را مبهوت کرد.
وی افزود: هر چه در مورد این نتیجه و این عملکرد بگوییم کم است. مشخص است که چه میزان کار صورت گرفته و قطعاً بدون تلاش و برنامهریزی، چنین موفقیتی به دست نمیآید. ما میتوانیم از این نتیجه بسیار خوشحال و امیدوار به آینده بهویژه المپیک ۲۰۲۸ باشیم.
مربی سازنده کشتی فرنگی عنوان کرد: ترکیب تیم ملی بسیار جوان بود و میانگین سنی حدود ۲۲ سال داشت. بسیاری از بچهها نخستین تجربه جهانی خود را پشت سر میگذاشتند. از نظر بدنی، فنی و روانی تیم در شرایط ایدهآل قرار داشت و همین باعث شد چنین نتیجهای حاصل شود. حتی کشتیگیرانی که به مدال نرسیدند، همچون عبدولی، نمایشهای درخشانی داشتند و آینده امیدوارکنندهای را نوید دادند. به هر حال در مسابقات جهانی، مدال بهراحتی به دست نمیآید و گاهی یک لحظه سرنوشت را تغییر میدهد. احمدیوفا نیز میتوانست بهترین نتیجه را کسب کند که تجربههای اینچنینی قطعاً در آینده به کمک او خواهد آمد.
وی ادامه داد: کشتیگیری چون پیام احمدی که سال اول خود را تجربه میکرد، نمایش درخشانی داشت و نشان داد آینده روشنی پیش روی اوست. همچنین کشتیگیرانی که انتظار نتیجه از آنها میرفت نیز در حد توان ظاهر شدند. علیرضا مهمدی نیز در فینال با مسائلی همچون داوری روبهرو شد و نتوانست نتیجه دلخواه را کسب کند، در حالی که حریف او نیز با برنامه و سختی کار کرد.
طالبوند درباره عملکرد امین میرزازاده شاگرد خودش گفت: امین میرزازاده امسال شرایط سختی داشت. او از قبل المپیک با آسیبدیدگی زانو مواجه بود و همین شرایط جسمانی او را آزار میداد. با این حال، با برنامهریزیهای دقیق و دورههای تمرینی و وزنی مناسب توانست آمادگی خوبی پیدا کند و پس از پیوستن به اردوی تیم ملی با کادر فنی همکاری مؤثری داشت. امسال یکی از بهترین سالهای او از نظر بدنی و عملکرد بود و امیدواریم سالبهسال بهتر شود و در مسیر المپیک آینده گام بردارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات قابلتوجه تیم توان بدنی و استقامت کشتیگیران بود. هیچکدام از بچهها کم نیاوردند و تا لحظه آخر جنگیدند. این نشان میدهد بدنسازی بسیار خوبی انجام شده است. همچنین در بحث ریکاوری از علم روز و حتی برخی تکنولوژیهای نوین و هوش مصنوعی استفاده شد. ضربان قلبها بهطور مرتب کنترل میشد و تمرینات علمیتری صورت گرفت.
وی یادآور شد: یکی از ویژگیهای بارز این تیم، روند کاهش وزن مناسب و انتقال خوب به مسابقات بود. برخلاف برخی تیمها که در اثر تمرین بیش از حد، انرژی خود را پیش از رقابتها از دست میدهند، ملیپوشان ما با شرایطی ایدهآل وارد مسابقات شدند. این روند میتواند الگویی مناسب برای آینده کشتی و حتی ورزش ایران باشد.
طالبوند در خصوص موضوع ناداوری نیز گفت: به هر حال در کشتی جهانی ناداوری وجود داشته و خواهد داشت، بهخصوص در کشتی دانیال سهرابی شاهد ناداوری بودیم. اما همیشه این حس وجود دارد که وقتی تیمی نتایج درخشانی میگیرد، فدراسیون جهانی تمایلی ندارد همه مدالها به یک کشور برسد. شاید به همین دلیل برخی تصمیمات بحثبرانگیز گرفته شود. البته خطا و اشتباه نیز جزئی از ورزش است. ما باید به جای تمرکز بیش از حد بر این موضوع، روی نقاط ضعف خود کار کنیم تا داوران نیز نتوانند در نتایج تأثیرگذار باشند.
وی افزود: موضوعات ناداوری در تاریخ کشتی بارها تکرار شده است. حتی در المپیک لندن نیز مباحث مشابهی درباره سعید عبدولی وجود داشت. شاید فدراسیون جهانی مایل باشد مدالها میان کشورهای مختلف تقسیم شود تا کشتی رونق بیشتری داشته باشد. اما این دلیل نمیشود حقی از کشتیگیران ما ضایع شود. به هر حال این فشار وجود دارد و باید برای مقابله با آن آماده بود.
مربی سازنده کشتی فرنگی عنوان کرد: همزمانی قهرمانی تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد نویدبخش روزهای درخشانی برای کشتی ایران است. کار فدراسیون فوقالعاده بوده و نمیتوان آن را نادیده گرفت. هرچند نقدها و ایرادهایی نیز وجود دارد، اما نتیجه نشان میدهد پشت این موفقیتها تلاش همهجانبهای صورت گرفته است؛ چه در حوزه علمی و فنی و چه در زمینه زیرساخت و مدیریت.
وی به جایگاه امین میرزازاده و قولهایی که مسئولان شهرستان آنها میدهند، اشاره کرد و گفت: ما در شهرستان کوچک گتوند با جمعیت محدود، تنها یک سالن کشتی داریم؛ اما توانستهایم کشتیگیری پرورش دهیم که در رده بزرگسالان چهار مدال المپیک و جهانی کسب کرده و اکنون پرافتخارترین سنگینوزن تاریخ کشتی فرنگی ایران است. این برای ما بسیار بزرگ است. با این حال متأسفانه مسئولان شهرستانی همواره کملطفی کردهاند و امکانات درخور قهرمانان ما فراهم نیست. اگر حمایت بیشتری صورت گیرد، شهرستان گتوند میتواند به یکی از قطبهای کشتی ایران بدل شود.
وی خاطرنشان کرد: امین میرزازاده به دلیل نجابت و اخلاق مثالزدنی، شاید کمتر دیده شده باشد. اما او یکی از نوابغ کشتی جهان است و چهبسا بتواند در آینده در کنار بزرگان تاریخ کشتی فرنگی همچون رضا کایالپ و میخایین لوپز قرار گیرد. امیدواریم مسئولان استانی، شهرستانی و رسانهها توجه بیشتری به او و سایر استعدادهای این منطقه داشته باشند تا در آینده شاهد افتخارات درخشانتری برای ایران باشیم.
