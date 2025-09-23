به گزارش خبرنگار مهر، پس از قهرمانی همزمان تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران در قهرمانی جهان که با کسب ۱۵ مدال طلا، نقره و برنز رقم خورد، ملی پوشان و اعضای کادر فنی مورد تقدیر و استقبال پرشور مردم قرار گرفتند و شامگاه سه شنبه هم سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی مملو از علاقمندان و مسئولانی بود که برای جشن ملی و قدردانی از گوش شکسته ها گردهم آمده بودند.

مراسم تجلیل از قهرمانان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران با حضور اعضای شورای شهر، شهردار تهران، وزیر دفاع، روسای فدراسیون های، مسئولان وزارت ورزش و ... برگزار شد و از ملی پوشان و مربیان آنها تقدیر شد. در این مراسم بخش های مختلفی برای تجلیل در نظر گرفته شده بود که اجرای حرکات ورزش پهلوانی و زورخانه ای بخشی از آنها بود.

دبیر: کشتی راه دانشمندان هوا فضا را رفت

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در این مراسم با بیان این که تازه کار ما شروع شده است گفت: ملی پوشان از چند روز دیگر در اردوها حاضر می‌شوند. سال بعد جهانی بزرگسالان در بحرین و برای دو سال بعد از آن نیز در آمریکا برگزار می‌شود. بچه‌های موشکی و هوا فضا نشان دادند می‌شود کار کرد و کشتی نیز این را نشان داد.

وی با اشاره به اینکه نگاه به نتایج دیدارهای مقدماتی تیم ملی فوتبال نکنید، از تیم ملی حمایت کرد و گفت: مطمئن باشید فوتبال ما در جام جهانی می‌درخشد و نتایج خوبی می‌گیرند. بچه‌ها در مسابقات مهم نتایج خوب می‌گیرند.

دبیر به موفقیت کشتی گیران هم اشاره کرد و گفت: کسب ۱۵ مدال جهانی در ۲۰ وزن بی‌سابقه است، اینکه برای اولین بار در تاریخ تیم‌های آزاد و فرنگی ما به صورت همزمان قهرمان جهان شدند.

اسبقیان: اقدامات ارزشی کشتی گیران تحسین رهبری را به همراه داشت

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش با تمجید از موفقیت بزرگ کشتی گیران آزاد و فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی گفت: اول اینکه این اتفاق بزرگ و خوشایند با اقتدار صورت گرفت. کشتی آزاد ایران بعد از ۱۲ سال بر بام دنیا ایستاد و کشتی فرنگی نیز پس از ۱1 سال به مقام قهرمانی جهان رسید.

شروین اسبقیان ادامه داد: بُعد دیگر این بود کشتی فرنگی و آزاد به صورت همزمان اول شدند و این افتخار برای اولین بار صورت گرفت. قهرمانان سرافراز ایران از بعد ارزشی نیز نمونه بودند و اقداماتی انجام دادند که تحسین رهبر معظم انقلاب اسلامی را در پی داشت.

معاون وزیر ورزش در ادامه اظهار داشت: رهبر انقلاب نیز پیروزی‌های اعجاب‌برانگیز این قهرمانان را با تعبیر کلمه اعجاب‌برانگیز ستودند و هم بعد از این موفقیت‌ها رفتارهای ارزشمند و فرهنگی‌شان را مورد ستایش قرار دادند.

واکنش سوریان به سرمربیگری تیم ملی ایران

حمید سوریان پرافتخارترین کشتی گیر ایران که دارند هشت مدال طلای جهان و المپیک است در واکنش به این که آیا به سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در آینده فکر می کنید گفت: من همیشه به عنوان سرباز در خدمت تیم ملی ایران هستم.

توجه ویژه مردم به حسن رنگرز

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران که در روزهای گذشته به خاطر رفتارهای جوانمردانه اش مورد تمجید قرار گرفته است، برای حضور در جشن ملی کشتی فرنگی به همراه فرزند خردسالش حضور یافته بود که مورد استقبال و توجه ویژه مردم و علاقمندان به کشتی هم قرار گرفت و بارها برای گرفتن عکس با مردم توقف کرد.

ادامه دارد...