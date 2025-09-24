  1. ورزش
شروع هیجان لیگ برتر کشتی در سال ۱۴۰۴ ​​​​​​​

مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور، جام یادگار امام (ره)، روز چهارشنبه ۹ مهرماه در سالن جلسات فدراسیون کشتی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، پس از سال‌ها برگزاری موفق لیگ برتر، امسال نیز این رقابت‌ها با شور و حرارتی مضاعف دنبال خواهد شد و انتظار می‌رود هیجان آن بیش از همیشه باشد.

حضور سه کشتی‌گیر عنوان‌دار خارجی در کنار دو ملی‌پوش برجسته ایران، جذابیت لیگ ۱۴۰۴ را دوچندان کرده و نوید تقابل‌هایی داغ میان بهترین‌های کشتی دنیا در ایران را می‌دهد؛ اتفاقی که بی‌تردید با استقبال پرشور کشتی‌دوستان همراه خواهد شد.

این مراسم با حضور نمایندگان باشگاه‌ها و تیم‌های حاضر در لیگ برگزار می‌شود و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، آغاز رسمی مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی از مهرماه خواهد بود.

سیده فرزانه شریفی

