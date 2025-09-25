اعلام نفرات دعوت شده به اردوی کشتی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به اردو که باید ساعت ۱۵ روز جمعه ۴ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند را به شرح زیر اعلام کرد:

۴۵ کیلوگرم: پارسا طهماسبی (مازندران) متین کتولی (گلستان) مهدی دمیرچلو (تهران)

۴۸ کیلوگرم: سینا بوستانی (خراسان رضوی) پارسا محمدی (مازندران)

۵۱ کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران) سینا اردو (خراسان رضوی)

۵۵ کیلوگرم: یاسین زارع زاده (خراسان رضوی) امیرعباس رمضانی (مازندران)

۶۰ کیلوگرم: سید طاها هاشمی (مازندران) امیرعلی زارع (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) سام ارشد (تهران)

۷۱ کیلوگرم: امیرمحمد زرین کام (تهران) هومن کلهری (لرستان) – رضا شمسی پور (تهران)

۸۰ کیلوگرم: محمدپارسا کرمی (تهران) آرشام وهابیان (گیلان)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: عباس حاج کناری – میثم مصطفی جوکار – محمدحسین محمدیان – عسگر حبیبی

مربی بدنساز: سینا حسینی