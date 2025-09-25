  1. ورزش
اعلام نفرات دعوت شده به اردوی کشتی جوانان

اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان روزهای ۴ لغایت ۹ مهرماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم های ملی کشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به اردو که باید ساعت ۱۵ روز جمعه ۴ مهرماه در محل تمرینات حضور داشته باشند را به شرح زیر اعلام کرد:

۴۵ کیلوگرم: پارسا طهماسبی (مازندران) متین کتولی (گلستان) مهدی دمیرچلو (تهران)
۴۸ کیلوگرم: سینا بوستانی (خراسان رضوی) پارسا محمدی (مازندران)
۵۱ کیلوگرم: آرمان الهی (مازندران) سینا اردو (خراسان رضوی)
۵۵ کیلوگرم: یاسین زارع زاده (خراسان رضوی) امیرعباس رمضانی (مازندران)
۶۰ کیلوگرم: سید طاها هاشمی (مازندران) امیرعلی زارع (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) سام ارشد (تهران)
۷۱ کیلوگرم: امیرمحمد زرین کام (تهران) هومن کلهری (لرستان) – رضا شمسی پور (تهران)
۸۰ کیلوگرم: محمدپارسا کرمی (تهران) آرشام وهابیان (گیلان)
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: عباس حاج کناری – میثم مصطفی جوکار – محمدحسین محمدیان – عسگر حبیبی
مربی بدنساز: سینا حسینی

