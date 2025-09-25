به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمانخواه صبح پنجشنبه با حضور در دفتر تحریریه خبرگزاری مهر گیلان، به تشریح سیاستها و برنامههای هفته جهانی گردشگری پرداخت و اظهار کرد: امسال با شعار محوری «گردشگری مسئولانه، محیط زیست جاودانه» تلاش داریم تا حفاظت از طبیعت و میراث فرهنگی را به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار گردشگری تبیین کنیم.
گیلان میزبان ۲۰۷ برنامه متنوع در هفته گردشگری
سلمانخواه با اشاره به همزمانی هفته گردشگری با آغاز فصل پاییز افزود: در این هفته، ۲۰۷ برنامه متنوع در سراسر استان برگزار خواهد شد که ۳۷ مورد آن ویژه شهر رشت، ۱۳۴ برنامه در سایر شهرستانها و ۱۷ برنامه نیز به عنوان طرحهای شاخص تعریف شده است.
وی گفت: در این برنامهها از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، طبیعی و بومی استان برای جذب گردشگران داخلی و خارجی استفاده خواهد شد و بخش قابلتوجهی از برنامهها با مشارکت بخش خصوصی، دفاتر خدمات مسافرتی و تشکلهای مردمنهاد اجرا میشود.
افتتاح ۲۲ پروژه گردشگری با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از افتتاح ۲۲ پروژه جدید گردشگری با سرمایهگذاری بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۴۸ میلیارد ریال در هفته گردشگری خبر داد و گفت: این پروژهها در بخشهای اقامتی، تفریحی و خدماتی اجرا شده و برای بیش از ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: اجرای این طرحها نقش مؤثری در ارتقای زیرساختهای گردشگری استان داشته و فرصتهای مناسبی برای توسعه اقتصاد محلی فراهم میسازد.
نمایشگاههای صنایعدستی، تورهای گردشگری و همایشهای تخصصی
سلمانخواه از برگزاری پنج نمایشگاه صنایعدستی در شهرستانهای مختلف استان و همچنین هشت تور گردشگری هدفمند خبر داد و افزود: تورهای طراحی شده، با هدف آشنایی گردشگران با جاذبههای کمتر شناختهشده گیلان برگزار میشود و میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصاد گردشگری در مناطق کمتر برخوردار داشته باشد.
وی همچنین از برگزاری کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی، همایشهای علمی و برنامههای نمایشی ویژه اقشار خاص در هفته گردشگری خبر داد.
ثبت جهانی ماسوله در دستور کار؛ کاوشها به نتایج قابل توجهی رسیده است
سرپرست میراث فرهنگی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پرونده ثبت جهانی ماسوله در مرحله نهایی قرار دارد و جلسات متعددی با تیم کارشناسی ملی و یونسکو در حال برگزاری است تاکنون کاوشهای باستانشناسی گستردهای انجام شده که به کشف کوره ذوب آهن اسفنجی در منطقه منجر شده است.
وی اضافه کرد: این کشفیات ارزشمند، لایههای تاریخی و تمدنی ماسوله را بیش از پیش آشکار کرده و بر اهمیت این منطقه در ثبت جهانی میافزاید.
گیلان؛ دارای بیش از ۵ هزار اثر تاریخی شناخته شده
سلمانخواه با بیان اینکه بیش از ۵ هزار اثر تاریخی در گیلان شناسایی شده است، اظهار داشت: از این تعداد بیش از ۱۰۰ اثر تاکنون در فهرست ملی به ثبت رسیده و چندین روستا و بنا نیز در نوبت ثبت جهانی قرار دارند.
وی از جمله آثار شاخص استان به جنگلهای هیرکانی، کاروانسرای تِیتی، روستاهای صنایعدستی مانند عنبران (گلیمبافی)، حصیربافی، مرواربافی و نیبافی اشاره کرد و افزود: ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی گیلان، آن را به استانی منحصر بهفرد در سطح ملی و بینالمللی تبدیل کرده است.
رشت در مسیر ثبت جهانی؛ ضرورت حفظ بافتهای تاریخی با مشارکت رسانهها
سرپرست میراث فرهنگی گیلان با بیان اینکه یکی از برنامههای بلندمدت، ثبت جهانی شهر رشت است، گفت: برای تحقق این هدف، حفظ بافت تاریخی شهر از اهمیت بالایی برخوردار است و ما به تنهایی قادر به حفاظت از این بافتها نیستیم.
سلمانخواه تأکید کرد: نقش رسانهها در حفظ میراث تاریخی استان بیبدیل است. رسانهها چشم و گوش جامعه هستند و میتوانند با اطلاعرسانی و فرهنگسازی، عموم مردم را در مسیر حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی استان همراه کنند.
نقش رسانهها در صیانت از میراث فرهنگی
وی افزود: صیانت از میراث فرهنگی تنها وظیفه حاکمیت نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و فرهنگی است ما برای نگهداری از ابنیه تاریخی و بافتهای فرسوده، نیازمند حمایت افکار عمومی و رسانهها هستیم باید با اطلاعرسانی مستمر، اهمیت این میراث را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
سلمانخواه در پایان تصریح کرد: گیلان به عنوان استانی با پیوند عمیق میان کوه، جنگل، دریا، تمدن و تاریخ، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد گردشگری بینالمللی را دارد تحقق این چشمانداز، نیازمند مشارکت فعال همه دستگاهها، مردم، رسانهها و بخش خصوصی است.
