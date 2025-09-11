ثبت اقامت سه میلیون و ۳۵ هزار نفر شب در گیلان

یوسف سلمان‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر ورود مسافر به استان گیلان در روزهای پایانی تابستان اظهار کرد: از تاریخ ۱۶ تا ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ در مجموع ۴۲۳ هزار و ۲۵۰ دستگاه خودرو وارد استان شده‌اند.

وی با بیان اینکه بر اساس میانگین تعداد سرنشینان خودروها، تعداد مسافران ورودی به استان در این مدت حدود یک میلیون و ۹۰۵ هزار و ۵۴۸ نفر برآورد می‌شود، افزود: بیشترین حجم ورود خودروها مربوط به روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور با ۱۲۸ هزار و ۶۷۵ دستگاه و چهارشنبه ۱۹ شهریور با ۱۲۷ هزار و ۵۵۶ دستگاه بوده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، محورهای آزادراه قزوین – رشت، رامسر – چابکسر و اردبیل – آستارا را پرترددترین مسیرهای ورودی استان در این ایام اعلام کرد.

وضعیت اقامت مسافران در گیلان

سلمان‌خواه با اشاره به وضعیت اقامت مسافران در این بازه زمانی عنوان کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در مراکز اقامتی رسمی و موقت، تعداد کل نفر-شب اقامت در این مدت بیش از سه میلیون و ۳۵ هزار نفر-شب (۳,۰۳۵,۸۴۸ نفر-شب) بوده است.

وی ادامه داد: این آمار شامل اقامت در هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، خانه‌های مسافر و سایر مراکز اقامتی موقت می‌شود.

سرپرست میراث‌فرهنگی گیلان شهرستان‌های رشت، بندر انزلی، آستارا، لاهیجان، فومن و رودسر را دارای بیشترین حجم اقامت گردشگران عنوان کرد.

وی تقارن تعطیلات پایان هفته با ایام پایانی تابستان، تعطیلی رسمی به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، شرایط آب‌وهوایی مطبوع و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری گیلان را از جمله عوامل افزایش حجم سفرها به استان دانست.

تأکید بر هماهنگی خدمات سفر

سلمان‌خواه در پایان با تأکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، از فرمانداران استان خواست نسبت به برگزاری ستاد اجرایی خدمات سفر در سطح شهرستان‌ها اقدام کرده و با برنامه‌ریزی منسجم و جامع، زمینه ارائه خدمات مطلوب، ایمن و شایسته به گردشگران را فراهم آورند.