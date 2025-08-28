به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمانخواه عصر پنجشنبه با اشاره به جایگاه جهانی جنگلهای هیرکانی گفت: این جنگلها بهعنوان یکی از کهنترین ذخایر ژنتیکی زمین و بخشی بیبدیل از میراث طبیعی ایران پس از سالها تلاش مستمر، در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ (۱۰ جولای ۲۰۱۹) طی چهل و سومین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در باکو با معیار ۹ و شناسه ۱۵۸۴ در فهرست جهانی ثبت شد.
وی افزود: در نشست چهل و پنجم کمیته میراث جهانی در سپتامبر ۲۰۲۳ دو پهنه از جنگلهای هیرکانی جمهوری آذربایجان نیز به این پرونده افزوده شد و اکنون این جنگلها تنها میراث ملموس فرامرزی ایران در فهرست جهانی یونسکو هستند که از جایگاه ویژهای در همکاریهای بینالمللی برخوردارند.
سلمانخواه با اشاره به ثبت این عرصه در فهرست میراث ملی و جهانی آن را مشمول اصل ۸۳ قانون اساسی و در شمار نفایس ملی دانست و نسبت به آغاز عملیات جادهسازی از سمت شهرستان طارم به شهرستان شفت از مسیر ارتفاعات دایلهسر هشدار داد.
وی گفت: این پروژه بدون اخذ مجوز قانونی و با قطع درختان و تخریب بستر طبیعی آغاز شده و تبعاتی چون افزایش ساختوساز غیرمجاز، حضور بیضابطه گردشگران، افزایش زباله، خطر آتشسوزی، قاچاق چوب و شکار غیرمجاز را به دنبال دارد.
سرپرست میراث فرهنگی گیلان با یادآوری تجربه مشابه در سال ۱۴۰۲ از سمت روستای خرمکش به ارتفاعات دایلهسر که با پیگیریهای حقوقی متوقف شده بود اظهار کرد: متأسفانه اتصال مسیر جدید به همان مسیر قبلی بسیاری از تلاشهای حفاظتی را بیاثر کرده است.
وی تأکید کرد: حفاظت از جنگلهای هیرکانی بر اساس قوانین ملی و بینالمللی صورت میگیرد اما اقدامات مغایر قانون و بیتوجهیهای مکرر، این پشتوانه را تضعیف کرده و ما را در معرض وضعیتی مخاطرهآمیز قرار داده است، وضعیتی که تنها با ورود فوری و قاطع دستگاههای نظارتی و قضائی قابل کنترل خواهد بود.
سلمانخواه در پایان افزود: میراث جهانی متعلق به همه بشریت است و صیانت از آن نهتنها وظیفهای قانونی بلکه مسئولیتی تاریخی و ملی برای همه ایرانیان محسوب میشود. بیتوجهی به این ثروت طبیعی خسارتی جبرانناپذیر برای نسلهای آینده به همراه خواهد داشت.
نظر شما