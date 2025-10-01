سلمانخواه: احیای کشتی میرزا کوچک‌ خان دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمانخواه عصر چهارشنبه در نخستین همایش گردشگری دریایی که در کشتی مسافری میرزا کوچکخان بندر انزلی برگزار شد، اظهار کرد: احیای گردشگری دریایی و نقش میراث فرهنگی در توسعه پایدار استان بسیار حائز اهمیت است.
سلمانخواه با اشاره به تلاشها برای راهاندازی مجدد کشتی مسافری میرزا کوچکخان از قولها و تفاهمنامههایی در این زمینه خبر داد و گفت: انزلی همواره کانون دلبستگی مردم گیلان بوده و عناصر میراثی زیبایی در این شهر وجود دارد که باید بهدرستی معرفی و بهرهبرداری شوند.
وی با اشاره به شکلگیری پیادهراه فرهنگی انزلی آن را نمادی از گشایش فرهنگی دانست و افزود: استان گیلان با بیش از ۵ هزار اثر میراثی یکی از استان های پرظرفیت کشور در حوزه میراث فرهنگی است.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با تأکید بر موقعیت بینالمللی این استان گفت: گیلان به آبهای آزاد جهان راه دارد و نباید نگاه ساحلی ما فقط محدود به انزلی و چمخاله باشد.
سلمان خواه اضافه کرد: باید به تمام سواحل ایران توجه شود و ظرفیتهای دریایی را بهصورت ملی توسعه دهیم.
وی در پایان با تأکید بر تلاش همهجانبه برای توسعه گردشگری در استان، خواستار همکاری جامعه متخصصان و اندیشمندان شد و گفت: برای شکوفایی ظرفیتهای گردشگری گیلان، نیازمند همافزایی و حمایت علمی و اجرایی هستیم.
نظر شما